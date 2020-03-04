Türkiye’de ilk defa üniversiteler arası spor bilimleri bilgi yarışması düzenleniyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından Türkiye’de ilk defa “Üniversitelerarası Spor Bilimleri Öğrenci Bilgi Yarışması” düzenleniyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı himayelerinde, Eğitim Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim üyelerinin desteklerinde Türkiye’de ilk defa “Üniversitelerarası Spor Bilimleri Öğrenci Bilgi Yarışması” gerçekleştirilecek.

NEVÜ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Özden Taşğın koordinesinde 13 Nisan 2020 tarihinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan yarışmaya, Türkiye genelinde bulunan devlet ve özel üniversitelerin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan devlet ve özel üniversitelerinin Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencileri katılacak.

Her üniversitenin kendi belirleyeceği 2 öğrenci ile katılacağı yarışmaya, bütün spor bilimleri alanında görev yapan akademisyenler de hazırlayacakları sorularla soru havuzuna katkıda bulunabilecekler.

Yarışma Koordinatörü Doç. Dr. Özden Taşğın, Türkiye’de ilk defa düzenlenecek olan yarışmanın kadim Anadolu şehri Nevşehir’in ve üniversitenin tanıtılmasına, spor bilimleri alanında çalışan akademisyen ve öğrenim gören öğrenciler arasında bilgi alış verişine büyük katkıda bulunacağını belirtti.

Taşğın ayrıca yarışmanın düzenlenmesi yönünde kendilerine her daim destek veren Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve yönetimi ile emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.



