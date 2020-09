Pandemi iş yeri gözlemcileri Türkiye’de ilk kez Düzce’de hayata geçirildi. Düzce Valiliği tarafından oluşturulan ekip, sertifikalarını alarak göreve başladılar.

Düzce Valiliği tarafından iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yeri gözlemcileri kuruldu. Bir hafta eğitime tutulan bu ekibe, iş yerlerinde nelere dikkat etmeleri gerektiği ve pandemi süreci hakkında bilgi verildi. Pandemi sürecinde vatandaşların iş yerlerinde, kafe ve lokanta gibi yerlerde sosyal mesafe kuralına dikkat etmesi ve her hangi bir aksilik olması durumunda olaya hemen müdahale edilesi için kurulan bu ekip Düzce Valiliği önünde sertifikalarını alarak göreve başladı.

Düzce Valisi Cevdet Atay iş yeri pandemi ekibine başarılar dileyerek “Hepimizin üzerine düşen görev, salgınla hep beraber mücadele edeceğiz. Sağ olsun herkes üzerine düşen görevi yerine getiriyor, sizlerde iş yerlerinde pandemi iş yeri gözlemcileri olarak bulunacaksınız. Burada önemli olan bizim hem bakanlığımızın hem de devletimizin diğer kurumlarının vermiş olduğu genelgelerin, emirlerin orada yerine getirirken bizlere yardımcı olmanız. Sizler denetim ekiplerimizle beraber ortaklaşa çalışacaksınız. Bizler sizi muhatap kabul edeceğiz, iş yerlerinde hem bizim denetim ekiplerimize, hem de oradaki müşterilere, hem de kendi iş yerlerinize garantörlük yapacaksınız. İş yerlerinizde virüsün yayılmaması için müşterilerin çok fazla iç içe oturmaması, sosyal mesafe kuralına uyulmasına dikkat edeceksiniz. İnsanların başkasının sağlığına zarar vermemesi için çalışacaksınız” dedi.

Vali Atay gazetecilere yapmış olduğu açıklamada, “Pandemi iş yeri gözlemcileri biliyorsunuz biraz önce sertifikalarını aldılar, oradaki amacımız iş yerlerini biz denetliyoruz fakat denetleme yapamadığımız zamanlarda, iş yerlerinde koordinasyon ekibinde biri varmış gibi oralarda irtibata geçe bileceğimiz ve her an onlarla beraber olalım oralarda ne olup bitiyor ve bunlardan haberimiz olsun istedik. Ve bu sürece zarar verecek adımların atılmasını kurduğumuz bu ekip engelleyecek, aksi bir durumda ise bizlere haber verecekler, denetleme ekiplerimizde olaya hemen müdahale edecekler, kurduğumuz bu ekip İnşallah Düzce’mize faydalı olurlar” İfadelerine yer verdi.