Türkiye’de ilk olacak

Müzeler şehri Edirne’de hayata geçmesiyle ilk defa bir padişah adına yapılan müze unvanına da sahip olacak Fatih Sultan Mehmet Müzesi’nde, minyatür üzerinden İstanbul’un fethi yürüyüşünün canlandırılması, tahta çıkışı ve fatihin doğumundan ölümüne her şeyin anlatılması hedefleniyor.

Fatih Sultan Mehmet’in doğduğu, çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği, şahsiyetinin geliştiği, iki kez tahta çıktığı, İstanbul’un fethi gibi dünya tarihinin dönüm noktası sayılabilecek bir teşebbüse giriştiği tarih ve abideler şehri Edirne, Fatih’in adına yaraşır bir esere kavuşuyor. Fatih Sultan Mehmet’in babası Sultan 2. Murad tarafından Fatih’in çocukluk ve ilk gençlik senelerinde (1437-1447 yıllarında) yaptırılmış olan ve bizzat Şehzade Mehmed’in de ders gördüğü kaynaklarda rivayet edilen Tarihi Saatli Medrese, Fatih Sultan Mehmet Müzesi olacak.

Protokol imzalanmıştı, çalışmalar hızla sürüyor

Bu kapsamda, Edirne Valiliği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında 15 Temmuz’da imzalanan protokol ile Saatli Medrese, Fatih Sultan Mehmet Müzesi olarak tefriş ve tanzim edildi. Protokol, Fatih Sultan Mehmet Müzesi’nin kurulması sürecinin yürütülmesinin yanı sıra müzede gerçekleştirilecek bilimsel, akademik ve kültürel etkinlikler ile Fatih Sultan Mehmet Dönemi ve Edirne konularını inceleyen nitelikli bilimsel yayın üretimi projelerini kapsıyor.