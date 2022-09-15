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Türkiye'de işlenen doğal taşlar dünyadaki bahçeleri süslüyor

15.09.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçe taşları ve peyzaj ürünleri imal eden firma, ABD başta olmak üzere Almanya, Hollanda ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu ülkelere ihracat yapıyor - Firma sahibi Dündar Dağ: - "Üretimimizin yaklaşık yüzde 70'i ihracat, yüzde 30'u iç piyasa satışı olarak gerçekleşiyor. Yıllık yaklaşık 15 bin ton üretimimiz var"

İBRAHİM YOZOĞLU - Türkiye'nin birçok bölgesinden elde edilen doğal taşları işleyerek kullanabilir hale getiren firma, ürünlerini ABD başta olmak üzere Almanya, Hollanda ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu ülkelere gönderiyor.

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia 2022 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı"na Aydın'dan katılan firma, birçok alanda kullanılan, işlevselliği ve görselliği dolayısıyla tercih edilen doğal taşları 20 yıldır işleyerek kullanıma sunuyor.

- "Bire bir aynı olmayan ürünler üretiyoruz"

Beril Doğal Taş firması sahibi Dündar Dağ, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır üretim yapan şirketin, 45 personelle faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Dağ, bahçe taşları ve peyzaj ürünleri üzerine çalıştıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Birbirine benzemeyen ya da benzer olsa da bire bir aynı olmayan ürünler üretiyoruz. Genellikle bahçelerde insanların hayatına renk katabilecek ürünler üretmeye çalışıyoruz. Taşlar birbirine benzemiyor, tamamen el işçiliği, sabit bir makineden tornadan çıkmadığı için aynı görseldeki bir ürünü yapmaya çalışsak bile kilogram ve boy farklılıkları oluşuyor. Dolayısıyla iki komşunun aldığı taşlar kesinlikle birbirleriyle farklılık gösterir. Bu da farklı ürün gruplarının oluşmasına sebep oluyor."

Üretimlerine ilişkin bilgi veren Dağ, "ABD, Almanya, Hollanda ve Ukrayna esas ihracat yaptığımız ülkelerimiz. Dönem dönem Arap ülkelerinden de talepler geliyor. Şimdiye kadar en çok ABD'ye ihracat yaptık. Üretimimizin yaklaşık yüzde 70'i ihracat, yüzde 30'u iç piyasa satışı olarak gerçekleşiyor. Yıllık yaklaşık 15 bin ton üretimimiz var." diye konuştu.

- "Salgın sürecinde satışlar 2-3 katına çıktı"

Dağ, salgın sürecinde satışlarının 2-3 katına çıktığını dile getirerek, "İnsanlar evde kaldıkça bahçelerine önem verdiler, bahçeli evin değerini bir kez daha anladılar. Dolayısıyla diğer bazı sektörlerde olduğu gibi bizim de pandemi sürecinde işlerimiz gayet güzel gitti, 2-3 katına çıktı. Hiç satış yapmadığımız yerlere dahi satış yaptığımızı gördük." ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreçte ürün çeşitliliğini artırıp daha farklı bölgelere ve iklim şartlarına göre ürünler imal etmeyi hedeflediklerini anlatan Dağ, tonaj kapasitelerini de yeni yapılacak fabrikayla 2023'ün ilk 6 ayında artırmayı planladıklarını kaydetti.

Dağ, farklı ürünler üretmek ve yeni işlere imza atmak için Aydın'da yeni fabrikanın kurulma aşamasında olduğunu aktararak, "İşimize sahip çıkıp, ürünlerimizi çeşitlendirip kendi kulvarımızda kendi mesleğimizle daha iyilere imza atmak istiyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Bozdoğan Amerika İhracat doğal taş

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