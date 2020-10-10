Türkiye’de kansere yakalanan her 4 kadından biri meme kanseri

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serhat Korkmaz, Türkiye’de kansere yakalanan her 4 kadından birinin meme kanseri olduğunu kaydederek, “Kadınlarda erkeklerden 100 kat daha fazla meme kanseri görülmektedir. Meme kanserini olabildiğince erken yakalamak, başarılı bir tedavi şansı sunar” dedi.

Dr. Korkmaz, ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ dolayısı ile yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında meme kanserinin memedeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıktığını ifade eden Dr. Korkmaz, Türkiye’de ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türünün meme kanseri olduğunu ve erkeklerde de görüldüğünü hatırlattı. Dr. Korkmaz, Türkiye’de kanser olan her dört kadından biri meme kanseri olduğunu dile getirerek, “Fazla kilolu ya da şişman olmak yeterli fiziksel aktivite yapmamak hiç doğum yapmamış ya da ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış olmak riski arttırır. Doğum kontrol hapı ve iğnesi kullanmak; menopoz sonrası hormon tedavisi almak sıkıntı oluşturacak konuların başında. Kadınlarda erkeklerden 100 kat daha fazla meme kanseri görülmektedir ayrıca yaş arttıkça meme kanseri riski artmaktadır” dedi.