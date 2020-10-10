YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Türkiye’de kansere yakalanan her 4 kadından biri meme kanseri

Türkiye’de kansere yakalanan her 4 kadından biri meme kanseri

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 10.10.2020 13:19 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Dr.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serhat Korkmaz, Türkiye’de kansere yakalanan her 4 kadından birinin meme kanseri olduğunu kaydederek, “Kadınlarda erkeklerden 100 kat daha fazla meme kanseri görülmektedir. Meme kanserini olabildiğince erken yakalamak, başarılı bir tedavi şansı sunar” dedi.
Dr. Korkmaz, ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ dolayısı ile yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında meme kanserinin memedeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıktığını ifade eden Dr. Korkmaz, Türkiye’de ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türünün meme kanseri olduğunu ve erkeklerde de görüldüğünü hatırlattı. Dr. Korkmaz, Türkiye’de kanser olan her dört kadından biri meme kanseri olduğunu dile getirerek, “Fazla kilolu ya da şişman olmak yeterli fiziksel aktivite yapmamak hiç doğum yapmamış ya da ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış olmak riski arttırır. Doğum kontrol hapı ve iğnesi kullanmak; menopoz sonrası hormon tedavisi almak sıkıntı oluşturacak konuların başında. Kadınlarda erkeklerden 100 kat daha fazla meme kanseri görülmektedir ayrıca yaş arttıkça meme kanseri riski artmaktadır” dedi.

“Kadınların kendi kendine meme muayenesi yapabilir”
Memenin normalde nasıl göründüğünü ve nasıl hissettiğinizi bilmenin meme sağlığının önemli bir parçası olduğunu aktaran Dr. Korkmaz kanserin belirtileri ve erken tanı ile ilgili ise şunları söyledi:
“Meme kanserini olabildiğince erken yakalamak, başarılı bir tedavi şansı sunar. Tarama testleri, herhangi bir belirti ortaya çıkmadan önce meme kanserinin erken aşamalarında bulunmasına yardımcı olur. Bir memenin tamamının veya bir kısmının şişmesi, memede ya da meme ucunda ağrı, kızarıklık, kabuklaşma, deride kalınlaşma, meme derisinde kaşıntı ve yanmayla belirgin yangısal durum ve meme ucunda çekilmeler en belirgin özelliklerden. Bazen memeden önce koltuk altı veya köprücük kemiğinin etrafında şişme, yumruda görülebilir. Bu yüzden belirtilerden biri görüldüğünde vakit geçirmeden doktora başvurulmalıdır. Kadınların kendi kendine meme muayenesi (KKMM) yapması da çok önemlidir. İlimizdeki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz taramalar, eğitimler özellikle kadınlarımıza KKMM eğitimi verilmektedir.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı
Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı
Başkan Ceyhun: “Şehir Hastanemiz 2021 yılı sonunda hizmete girecek"
Başkan Ceyhun: “Şehir Hastanemiz 2021 yılı sonunda hizmete girecek"
Azerbaycan’a destek konvoyu düzenlendi
Azerbaycan’a destek konvoyu düzenlendi
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:34
Sabah
06:55
Öğle
12:50
İkindi
16:01
Akşam
18:34
Yatsı
19:51

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Efe Eczanesi
Merkez
Kurtuluş Eczanesi
Merkez
Serım Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
Basmakci
Beyhan Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
Çalışkan Eczanesi
Dinar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Afyonkarahisar'da zimmetine para geçirdiği öne sürülen PTT çalışanı tutuklandı
Afyonkarahisar'da zimmetine para geçirdiği öne sürülen PTT çalışanı tutuklandı
Araraçlarda ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu bulunduran 5 kişi gözaltına alındı
Araraçlarda ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu bulunduran 5 kişi gözaltına alındı
Ustasından sucuk tarifi
Ustasından sucuk tarifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.