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Türkiye’de kerevit üretiminin yüzde 80’i Eğirdir Gölü’nden karşılanıyor

16.01.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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Isparta’da bulunan Eğirdir Gölü’nde kaçak avlanmayla ilgili gerçekleştirilen denetimlerde toplam 10 bin kerevit pinterine el konulurken, yakalanan 4 ton canlı kerevit tekrar göle bırakıldı.

Isparta’da bulunan Eğirdir Gölü’nde kaçak avlanmayla ilgili gerçekleştirilen denetimlerde toplam 10 bin kerevit pinterine el konulurken, yakalanan 4 ton canlı kerevit tekrar göle bırakıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel, Türkiye’de üretilen kerevitlerin yüzde 80’inin Eğirdir Gölü’nden karşılandığını söyledi.
Türkiye’deki tüm iç sularda 1 Kasım-30 Haziran tarihleri arasında kerevit av yasağı uygulanıyor. Bu kapsamda Eğirdir Gölü’nde kaçak avlanmayla ilgili denetimler gerçekleştiriliyor. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerde kaçak avcılıkla ilgili yakalanan kerevit pinterlerine el konulurken, canlı olarak ele geçirilen kerevitler de göle bırakılıyor.

“Yüzde 80’i Eğirdir Gölü’nden karşılanıyor”
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel, Eğirdir Gölü’nde 5 ayrı avlak sahasında 10 su ürünleri kooperatifi tarafından 385 balıkçı teknesi ile avcılık yapıldığını söyledi. Isparta’nın kerevit avcılığında Türkiye birincisi olduğunu ifade eden Adıgüzel, “Ülkemizde avcılığı yapılan kerevit miktarının yaklaşık yüzde 80’i Eğirdir Gölü’nden sağlanmaktadır. Tamamına yakını ihraç edilmesinden dolayı ülkemiz ve ilimiz için büyük bir öneme sahiptir. Bugün itibari ile ülkemizde mevcut 4 adet kerevit işleme tesisinin 3 tanesi ilimizde bulunmaktadır” dedi.

“10 bin kerevit pinterine el konuldu”
Türkiye ve Isparta açısından son derece önemli ve yüksek ekonomik değere sahip olan kerevit varlığının devamlılığı için belirli dönemlerde av yasağı uygulandığını belirten İl Müdürü Adıgüzel, “Sürdürülebilir avcılığı sağlayabilmek amacıyla denetimlerimizi aralıksız gerçekleştiriyoruz. Bu denetimler İl müdürlüğümüzce görevlendirilen ekiplerimiz tarafından, müdürlüğümüz bünyesinde bulunan koruma kontrol teknelerimizce yapılmaktadır. Eğirdir Gölü’nde yasak dönemde toplamda 759 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucunda kerevit avcılığında kullanılan 10 bin adet pinter ile 4 ton canlı kerevit yakalanmış ve canlı kerevetler göle iade edilmiştir. Ayrıca, 2020 yılı içerisinde Eğirdir Gölü’nden milli ekonomiye 5 milyon 486 bin 397 dolar değer kazandırılmıştır" diye konuştu.

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