YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye'de Kovid-19'dan 220 bin 546 kişi iyileşti

Türkiye'de Kovid-19'dan 220 bin 546 kişi iyileşti

ANKARA HABERLERİ  | 06.08.2020 21:01 | Son Güncelleme

Son 24 saatte 1153 kişiye tanı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu - 1040 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 220 bin 546'ya ulaştı - Sağlık Bakanı Koca: - "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az" - "Bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir"

Türkiye'de son 24 saatte 1153 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 54 bin 494 test yapıldı, 1153 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 14 hasta vefat etti, 1040 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 220 bin 546 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 81 bin 802, vaka sayısı 237 bin 265, vefat sayısı 5 bin 798 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 580, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,3 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir."

- "Hastalık, sadece kurallara uyanı uymayandan ayırıyor"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı bir diğer paylaşımında da "Aramızda dağlar yok. Mesafeyi ayarlayın. Hastalık, sadece kurallara uyanı uymayandan ayırıyor." ifadelerine yer verdi.

Koca, "64 yaş ve altını" iki kat tedbirli olmaya davet ederek, "Bir büyükleri, bir kendileri için." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gizemli sevgili ortaya çıktı! Gizemli sevgili ortaya çıktı!
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa ve çevresinde Kovid-19 tedbirleri denetimi

Bursa ve çevresinde Kovid-19 tedbirleri denetimi

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Konya'da Kovid-19 denetimlerine katıldı:

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Konya'da Kovid-19 denetimlerine katıldı:

Uşak’ta 3 kilo kubar esrar ele geçirdi

Uşak’ta 3 kilo kubar esrar ele geçirdi

Pazarlarda mahsul artınca fiyatlar düştü

Pazarlarda mahsul artınca fiyatlar düştü

Ankara Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
04:06
Sabah
05:45
Öğle
13:00
İkindi
16:51
Akşam
20:04
Yatsı
21:36

Ankara Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Yeni Narçiçeği Eczanesi
Cankaya
Nuran Eczanesi
Yenimahalle
Nakipoğlu Eczanesi
Yenimahalle
Aylin Kılıç Eczanesi
Mamak
Feride Eczanesi
Cankaya
Topaloğlu Eczanesi
Cankaya
Uludağ Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sincan’a bir millet kıraathanesi daha

Sincan’a bir millet kıraathanesi daha

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ankara Büyükşehir Belediyesinden çevre dostu bir proje daha

Ankara Büyükşehir Belediyesinden çevre dostu bir proje daha

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.