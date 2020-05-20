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  4. Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi

Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi

ANKARA HABERLERİ  | 20.05.2020 19:30 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 972 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 152 bin 587 ve can kaybının 4 bin 222 olduğunu açıkladı - Bakan Fahrettin Koca: - "Vaka sayımız, 1000'in altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz"

Türkiye'de son 24 saatte 972 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 23 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 152 bin 587 ve can kaybının 4 bin 222 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 20 bin 838 test yapıldı ve 972 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1092 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 696 bin 355, vaka sayısı 152 bin 587 ve vefat sayısı 4 bin 222 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 877, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 445 ve iyileşen hasta sayısı 113 bin 987 olarak kayıtlara geçti.

- "Vaka sayımız 1000'in altına düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Vaka sayımız 1000'in altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız; kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu; maske ve 1,5 metre sosyal mesafe " ifadesini kullandı.

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