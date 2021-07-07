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  4. Türkiye'de nüfusa göre en çok Kovid-19 aşısı yapılan Muğla'da Vali Tavlı, üçüncü doz aşısını oldu:

Türkiye'de nüfusa göre en çok Kovid-19 aşısı yapılan Muğla'da Vali Tavlı, üçüncü doz aşısını oldu:

07.07.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Aşılamada yakaladığımız bu başarıyı devam ettirmek için sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 18 yaş üstü nüfusta en az bir doz aşı uygulananların yüksek olduğu Muğla'da Vali Orhan Tavlı, üçüncü doz aşısını yaptırdı.

Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Menteşe Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından üçüncü doz aşısını yaptıran Tavlı, salgınla mücadelede aşılama çalışmalarının Muğla'da hızla devam ettiğini dile getirdi.

Tavlı, 18 yaş üstü nüfusta en az bir doz aşı uygulananların yüksek olduğu Muğla'nın, sıralamada birinci olmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Aşılama oranlarının artmasıyla Muğla'da vaka sayılarının da düşüşe geçtiğini vurgulayan Tavlı, "Yeterli sayıda aşımız mevcut. Aşılamada yakaladığımız bu başarıyı devam ettirmek için sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

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