YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Türkiye’de tek olan Akçakoca Merkez Cami Cuma namazına hazırlandı

Türkiye’de tek olan Akçakoca Merkez Cami Cuma namazına hazırlandı

DÜZCE HABERLERİ  | 28.05.2020 21:55 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz’in İncisi olarak bilinen Akçakoca ilçesinde Selçuklularda kullanılan, Türk otağ çadırından esinlenilerek inşa edilen sekizgen mimarisi ve kubbesiyle Türkiye’de tek olma özelliğine sahip Akçakoca Camisi uzun bir aradan sonra kılınacak ilk cuma namazına hazırlanıyor.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs’ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde cuma namazının kılınmaya başlanacağının duyurulması üzerine Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz’ın talimatı ile Akçakoca Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Batı Karadeniz’in İncisi olarak bilinen Akçakoca ilçesinde Selçuklularda kullanılan, Türk otağ çadırından esinlenilerek inşa edilen sekizgen mimarisi ve kubbesiyle Türkiye’de tek olma özelliğine sahip Akçakoca Camisi uzun bir aradan sonra kılınacak ilk cuma namazına hazırlanıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs’ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde cuma namazının kılınmaya başlanacağının duyurulması üzerine Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz’ın talimatı ile Akçakoca Belediyesi ekipleri harekete geçti. Bir benzeri sadece Pakistan’da bulunan Selçuklu kıl çadırlarından esinlenilerek tasarlanan çatı örtüsüne sahip cami, Akçakoca Belediyesi ekipleri tarafından en ince ayrıntısına kadar dezenfekte edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Düzce Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:28
Sabah
05:21
Öğle
12:58
İkindi
16:55
Akşam
20:24
Yatsı
22:09

Düzce Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Derman Eczanesi
Merkez
Eray Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Büyük Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Hakan Kırımlı Yeni Kitabını Düzce’ De Tanıttı

Hakan Kırımlı Yeni Kitabını Düzce’ De Tanıttı

Düzce’de Atletizm Cumhuriyet Kupasına Büyük Katılım

Düzce’de Atletizm Cumhuriyet Kupasına Büyük Katılım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.