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Türkiye'de yaklaşık 9 bin çocuk, koruyucu ailelerin yanında hayata hazırlanıyor

28.06.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki "koruyucu aile" modeli kapsamında, 7 bin 178 koruyucu aile, 8 bin 695 çocuğun aile ortamında büyümelerine katkı sağlıyor

YEŞİM SERT KARAASLAN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "koruyucu aile" modeli kapsamında, bu yılın mayıs sonu itibarıyla devlet korumasındaki 8 bin 695 çocuk, 7 bin 178 koruyucu ailenin yanında yaşamını sürdürüyor.

AA muhabirinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından aldığı bilgiye göre, "aile odaklı sosyal hizmetler" kapsamında yürütülen en önemli sosyal hizmet modellerinden biri olan "koruyucu aile" modeliyle çocukların aile ortamında sağlıklı gelişmeleri amaçlanıyor.

Korunma ihtiyacı olan çocuklardan çeşitli sebeplerle öz ailesi yanında bakımları sağlanamayanların eğitim, bakım ve yetiştirilmesi sorumluluğunu devletle paylaşan "koruyucu aileler", bu çocukların aile ortamında büyümelerine katkı sağlıyor.

Aile odaklı sosyal hizmetler içinde yer alan "koruyucu aile" modeli kapsamında, bu yıl mayıs ayı sonu itibarıyla 7 bin 178 koruyucu ailenin yanında 8 bin 695 çocuk bakım altında bulunuyor.

- Kimler koruyucu aile olabilir?

İl müdürlüklerine şahsen veya e-devlet ve Bakanlık web sayfası üzerinden başvuru yapılabilen koruyucu ailelik için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ve Türkiye'de ikamet etme, 25-65 yaş aralığında bulunma, en az ilkokul düzeyinde eğitim ve düzenli gelire sahip olma şartları aranıyor.

Koruyucu ailenin, akraba veya yakın çevre olması durumunda yaş ve eğitim şartı aranmıyor.

Koruyucu ailelik sürecinde yapılan değerlendirmelerde çocuğun yüksek yararı göz önünde bulunduruluyor, ailenin mevzuatta belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, hizmet sonlandırılarak çocuk yeniden kuruluş bakımına alınıyor.

Koruyucu ailelik için başvuru ve değerlendirme yaklaşık 3-6 ay sürebiliyor ve bu süreçte bilgi, belge araştırması, yüz yüze görüşmeler ve hane ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Nihai değerlendirme, Koruyucu Aile Komisyonu tarafından yapılıyor.

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