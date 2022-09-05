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Türkiye’deki belediyeler Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutlamaya hazır

05.09.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Belediyeler Birliği, Avrupa Hareketlilik Haftası tanıtım toplantısını 7 Eylül'de gerçekleştirecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 2022 Avrupa Hareketlilik Haftası tanıtım toplantısını TBB binasında gerçekleştirecek.

Türkiye Belediyeler Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Birlik, 7 Eylül saat 15.00’te Avrupa Hareketlilik Haftası tanıtım toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıya TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Büyükelçi Müsteşar Eleftheria Pertzinidou ile AB Dönem Başkanı Çekya’nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek katılacak.

Avrupa Hareketlilik Haftasının bu yılki teması "Daha iyi Bağlantılar" olarak belirlendi. Kovid-19 salgınının ardından uzun süre evlerine kapanan insanların kentlerindeki alanlarda birbirleriyle tekrar buluşabildikleri, iletişimlerini ve birbirleriyle olan bağlarını yeniden kurma arzusunu yansıtan tema etrafında Türkiye’nin dört bir yanındaki belediyeler hazırlıklarını tamamladı.

Avrupa Birliği ile Türkiye’nin desteklediği daha yeşil, daha doğa dostu ve bireysel değil toplu taşımanın önce çıktığı sürdürülebilir yaşam alanlarına da vurgu yapan Avrupa Hareketlilik Haftası için bu yıl da TBB, AB sekretaryası tarafından yürütülen ve TBB’nin de kullanıcısı olduğu "mobilityweek.eu" hesabına kayıt yapan belediyelere 2’şer adet bisiklet hibe ediyor. Yüzlerce belediye kendi şehirlerinde vatandaşlarını da içine alarak temaya uygun pek çok etkinlik gerçekleştiriyor.

Her yıl farklı bir tema etrafında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla 16-22 Eylül'de belediyeler, hareketlilik yönetimi, erişilebilirlik, yeni, iyileştirilmiş doğa dostu ve çevreci ulaşım modlarına odaklanan projeler geliştirerek uyguluyor ve etkinlikler düzenliyor. Haftanın son tarihi olan 22 Eylül veya 16-22 Eylül haftasındaki cumartesi ve pazar günleri ise "Arabasız Gün" (Car-Free Day) konseptine ayrılıyor.

Verilen bilgiye göre, TBB, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın Türkiye’deki ulusal koordinasyon görevini 2018’den bu yana yürütüyor. Geçen yıl Türkiye, AHH katılım sıralamasında toplam 617 belediyenin katılımı ile 2020'nin ardından, tekrar birinci oldu. Bu başarı ve Türkiye’nin hareketlilik, sürdürülebilirlik ve çevre dostu ulaşım modları ile vatandaşına verdiği önemin altını bir kere daha çizdi.

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