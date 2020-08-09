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Türkiye'deki "güvenli tatil" imkanı tüm pazar ülkelerine tanıtılacak

ANTALYA HABERLERİ  | 09.08.2020 11:01 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler: - "Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm hedef pazarlarımızdan acente temsilcilerini, basın mensuplarını ülkemize davet ederek farklı destinasyonlarımızda ağırlamaya devam edeceğiz" - "Ülkemizin güvenli olduğunu ve alınan tedbirlerin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü deneyimleyen tüm temsilciler, ülkelerine henüz dönmeden bile satış yapmaya başlıyor" - "Turizmin yeniden canlanması ve ülkeler arasında karşılıklı uçuşların açılması açısından büyük önem arz eden bu programdan son derece olumlu sonuçlar elde edildi"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sergilenen güvenli ve sağlıklı tatil uygulamaları, Almanya, Avusturya, İsviçre, Ukrayna ve Endonezya'dan sonra tüm pazar ülkelerine tanıtılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında ülkede havalimanlarından, ulaşım araçlarına, konaklamadan tüm turizm tesislerine kadar olan alanlarda alınan tedbirler, yabancı diplomat, acente ve basın mensuplarına tanıtılıyor.

Tanıtım faaliyeti en son Almanya'nın önde gelen seyahat acente temsilcilerine yönelik gerçekleştirildi.

- "Alınan tedbirleri deneyimleme imkanı sunduk"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, AA muhabirine, dünyada örnek olarak gösterilen Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nın yurt dışında konunun muhataplarına aktarılması için ağırlama etkinlikleri gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu kapsamda 50 diplomatik misyon temsilcisi ile Türkiye'deki yerleşik 52 yabancı basın mensubunun aileleriyle Antalya'da ağırlandığını aktaran Güler, Almanya, Avusturya, İsviçre, Ukrayna ve Endonezya'dan davet edilen 70 acente temsilcisi ile 11 basın mensubuna yönelik de farklı alanlarda tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildiğini bildirdi.

Konukların İstanbul, Bursa, Kuşadası, Pamukkale, Konya, Ankara, İzmir ve Antalya'da havalimanından transfer, konaklama gibi tüm noktalardaki tedbirleri deneyimleme imkanı sunulduğunu anlatan Güler, tarihi ve kültürel zenginliğin, gastronomik unsurların, golf olanaklarının da konuklara aktarıldığını dile getirdi.

- "Programdan son derece olumlu sonuçlar elde edildi"

Güler, havalimanlarındaki PCR test uygulamaları hakkında da bilgi verildiğini, test altyapısının yerinde görüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Programlarla ülkemize yabancı konukları getiren ve büyük bir hedef kitleye hitap eden acente temsilcilerine, ülkelerinde kanaat önderi konumunda olan basın mensuplarına sahada yapılan hazırlık çalışmaları ve alınan önlemler en uygun şekilde aktarıldı. Böylelikle hedef kitlemize doğru mesajı doğru kanallar aracılığıyla aktarmış olduk.

Ülkemizin güvenli olduğunu ve alınan tedbirlerin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü deneyimleyen tüm temsilciler ülkelerine henüz dönmeden bile satış yapmaya başlıyor. Turizmin yeniden canlanması ve ülkeler arasında karşılıklı uçuşların açılması açısından büyük önem arz eden bu programdan son derece olumlu sonuçlar elde edildi."

Uçuş koridorlarının karşılıklı açılması noktasında muhataplarıyla yoğun şekilde müzakerelerde bulunduklarına değinen Güler, çalışmaların sonuçlarını Almanya örneğinde olduğu gibi başarılı şekilde aldıklarını kaydetti.

- "Sırada tüm hedef pazarlar var"

Üst düzeyde yürütülen tüm diplomatik çalışmalardan, gerçekleştirilen tüm tanıtım faaliyetlerine, kamu ve özel sektör temsilcilerinin tedbirleri uygulama çalışmalarından, yürütülen hummalı koordinasyon ve işbirliği çabalarına kadar her kesimde önemli bir emek sarf edildiğini anlatan Güler, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin sağlık sisteminde kanıtladığı başarısını, bizler de hem sınırlamaların kaldırılması için hem de gelecek konukların gönül rahatlığıyla tatillerini geçirmelerini sağlamak için sürdürüyoruz. Tüm ülkelerle sürekli iletişim halindeyiz. Güvenli Turizm Sertifikasyonu Programı'nı tüm pazar ülkelerinde tanıtmayı hedefliyoruz. Farklı ülkelere yöneliyoruz. Bundan sonraki süreçte, Avrupa ülkeleri başta olmak tüm hedef pazarlarımızdan acente temsilcilerini, basın mensuplarını ülkemize davet ederek farklı destinasyonlarımızda ağırlamaya devam edeceğiz."

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