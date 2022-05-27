Türkiye'deki KOBİ ve girişimciler, BiTıklaİhracat programı ile dünyaya açılacak

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanlığı destekleri ile Amazon Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), PwC Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle hayata geçirilen ve Türkiye'de online satış ve e-ihracat alanında KOBİ ve girişimcileri desteklemeyi hedefleyen BiTıklaİhracat programı Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen 2. E-Ticaret Zirvesi'nde tanıtıldı.

Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, çevrim içi ve çevrim dışı eğitimlerle bilgilendirme ve danışmanlık faaliyetlerini bir araya getirecek kapasite geliştirme programı BiTıklaİhracat ile, online satış ve e-ihracata dair yaşayan bir eğitim platformu oluşturulması, bu alanda faaliyet gösteren Türk girişimcilerine gerekli bilgi ve becerilerin sunulması ve e-ihracatla büyüyen başarılı Türk KOBİ ve girişimlerinin artırılması amaçlanıyor.

Program, bu alanda faaliyet gösteren Türk girişimcilerinin kişiye ve sektöre özel bilgilerinin artırılmasını amaçlayan çok yönlü ve çok paydaşlı bir eğitim ve danışmanlık programı olmasıyla dikkati çekiyor.

- Türkiye'deki KOBİ ve girişimcilere, e-ihracat alanında ulaşılabilir eğitim ve danışmanlık hizmetleri

E-ihracat yapan veya yapmayı planlayan KOBİ'ler, girişimciler ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen herkesin katılımına açık ve ücretsiz olan BiTıklaİhracat programı, çevrimiçi video eğitim modülleri, çevrimiçi ve yüz yüze canlı etkinlikler, danışmanlık hizmetleri ve e-ihracata dair güncel bilgi ve haberleri aktaran bir haber merkezi olmak üzere dört ana bacağa sahip.

"https://bitiklaihracat.com" adresinden ulaşılabilen çevrimiçi video eğitim modüllerinde yer alan videolarda, e-ticaret ve e-ihracata dair bilinmesi gereken tüm konular kapsamlı bir müfredat ile sunuluyor.

BiTıklaİhracat programı, çevrimiçi video eğitim modüllerine ek olarak kapasite geliştirme sürecini canlı etkinliklerle de destekliyor.

E-ticaret ve e-ihracatın farklı alanlarından uzman profesyoneller ile kamu personelleri, hem fiziksel konferans etkinlikleri hem de webinarlarda girişimcilerle bir araya geliyor.

Alanında uzman kişiler tarafından sunulan eğitim içerikleri ve etkinliklerin yanı sıra KOBİ ve girişimciler, vergi, gümrük ve maliye süreçlerinde uzman avukat ve danışmanlardan ücretsiz çevrimiçi danışmanlık desteği alma fırsatına da sahip oluyor.

Çevrim içi eğitimlerin belirli bir bölümünü tamamlamış katılımcılar, e-ihracata dair spesifik sorunlarının çözülmesine katkı sağlamak üzere diledikleri konuda birebir ücretsiz danışmanlık desteği alabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Bakanlığın, bir pazaryeri olarak Amazon'un Türkiye'nin e-ihracatı için yarattığı fırsatları yakından takip ettiklerini belirterek, "İhracatçılarımızı diğer ülke Amazon platformlarına entegre etmekle son derece büyük bir pazarı ihracatımıza açmış olacağımızı düşünüyoruz. Böyle bir entegrasyonun ilk adımı olarak ise ihracatçılarımızın Amazon'u tanıması ve Amazon'un ticari ve lojistik süreçlerine hâkim olması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda BiTıklaİhracat Programını önemsiyoruz ve ihracatçımıza gerekli eğitim içeriklerinin bu program vasıtayla sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Amazon Türkiye Kurumsal Strateji ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Atilla Yerlikaya ise 2019'da TOBB ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle, Türk firmalarının Amazon'un Avrupa'daki pazaryerleri üzerinden tüm AB ülkelerine e-ihracat yapmalarını destekleyen BiTıklaAvrupa programını hayata geçirdiklerini ve pek çok KOBİ'nin işlerini büyütmelerine katkı sağladıklarını aktararak, "Bu programdan elde ettiğimiz kazanımlarla oluşturduğumuz yeni ve daha kapsamlı BiTıklaİhracat programı ile, diğer paydaşlarımızla birlikte Türkiye'deki KOBİ ve girişimcilerin başarılarına destek olmaya devam edeceğimiz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

