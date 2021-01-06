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Türkiye’deki otobüs kaptanları Mali’deki yetimleri sevindirdi

BURSA HABERLERİ  | 06.01.2021 13:14 | Son Güncelleme

Türkiye Belediye Otobüs Kaptanları Birliği, yaptığı erzak yardımları ve çeşitli hediyelerle Malili yatimlerin yüzünü güldürdü.Türkiye’de 5 ay evvel Serdar Ahmet Arslan öncülüğünde kurulan Türkiye Belediye Otobüs Kaptanları Birliği, Afrika’daki yetimlere yardım eli uzattı.

Türkiye Belediye Otobüs Kaptanları Birliği, yaptığı erzak yardımları ve çeşitli hediyelerle Malili yatimlerin yüzünü güldürdü.
Türkiye’de 5 ay evvel Serdar Ahmet Arslan öncülüğünde kurulan Türkiye Belediye Otobüs Kaptanları Birliği, Afrika’daki yetimlere yardım eli uzattı. Mali’nin Bamako şehriindeki yetimhanede bulunan yaklaşık 20’ye yakın çocuğun yüzü otobüs kaptanlarının yardımıyla güldü. Otobüs kaptanlarından toplanan yardımlarla yola çıkan heyet, market, manav, giyecek ve benzeri ürünler götürürken, bir de kurban kesti. Markete çocuklarla birlikte gidip istedikleri her şey alınırken, yüzlerinden okunan mutluluk ise hizmetin ne kadar değerli olduğunu gösterdi.

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