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Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilerinden maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı

15.10.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilerinden maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı

Türkiye'deki yabancı misyon temsilcileri, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bartın’da bir maden ocağında meydana gelen elim patlamadan derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabında, "Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyor, bu acılı zamanda Türk halkının acısına ortak oluyoruz." denildi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ajay Sharma da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bartın’daki maden faciası nedeniyle derin bir üzüntü içinde olduğunu, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa dileyerek, kurtarma çalışmalarının kısa zamanda olumlu sonuçlanmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlaması haberini derin üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Düşünceler ve dualarımız bu trajedinin kurbanları ve sevdiklerini kaybedenlerin yanındadır. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz." diye yazdı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamadan derin üzüntü duyulduğunu dile getirerek, "Hayatını kaybeden madencilerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun Bartın, geçmiş olsun Türkiye." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'ye, Amasra'da yaşanan acı iş kazası için Yunanistan'dan en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Kurtarma çalışmalarının mümkün olan en iyi sonuca ulaşmasını diliyoruz. Düşüncelerimiz hayatını kaybeden madencilerin aileleriyle birlikte. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

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