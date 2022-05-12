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Türkiye'den 12 ay boyunca çiçek ihracatı yapılıyor

12.05.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz: - "İlk 4 ayda 62 milyon dolarlık ihracatımız gerçekleşti. Geçen yıla göre ihracatta artış söz konusu. Bu sene 180 milyon dolarlık bir hedef koymuştuk, ulaşacağımızı düşünüyoruz" - "12 ay boyunca ülkede üretim devam ediyor. Kışın Antalya'da, yazın da Antalya'yı Isparta tamamlıyor. İzmir ve Yalova'da da az miktarda ihracata yönelik kesme çiçek üretimi var"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Kesme çiçekte sera ve yayla üretimiyle ihracatını 12 aya çıkaran Türkiye, Avrupa'dakiler başta olmak üzere 83 ülkeye yıl boyunca çiçek satıyor.

Florasında 3 bin 500'den fazla endemik bitki türü bulunan Türkiye, kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve çiçeklerin aralarına serpiştirilen yosun grubunda ağırlıklı olarak ihracat yapıyor.

Ülke genelinde yaklaşık 55 bin dekarlık alanda üretilen çiçekler, yılbaşı, Sevgililer, Kadınlar ve Anneler günü gibi özel günler başta olmak üzere yıl boyunca hem iç piyasaya hem de yurt dışına satılıyor.

Kesme çiçek, iç mekan, dış mekan bitkileri, çiçek soğanları ve çelenk ihracatını bünyesinde toplayan Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, ihracatın her geçen yıl artış gösterdiğini söyledi.

Geçen yılı 147 milyon dolarla kapattıklarını anımsatan Yılmaz, "İlk 4 ayda 62 milyon dolarlık ihracatımız gerçekleşti. Geçen yıla göre ihracatta artış söz konusu. Bu sene 180 milyon dolarlık bir hedef koymuştuk, ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Yılbaşı, Sevgililer Günü, Anneler Günü sevkiyatlarının da beklenenin üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Yılmaz, Anneler Günü'nde yurt dışına 70 milyon dal çiçek gönderdiklerini ve yaklaşık 10 milyon dolarlık gelir sağlandığını kaydetti.

- En büyük pazar Hollanda

Türkiye olarak 83 ülkeye çiçek gönderdiklerini belirten Yılmaz, "En büyük pazarımız Hollanda. İlk üçte İngiltere ve Almanya yer alıyor. Romanya, Bulgaristan, Rusya da önemli pazarlarımızdan. Kolombiya, Ekvador ve Kenya gibi çiçek tedarikçisi ülkelerde yaşanan nakliye maliyetlerinin yüksekliği, Avrupa'nın Türkiye'ye ilgisinin artmasını sağladı." diye konuştu.

Kesme çiçekler arasında en önemli ihracat ürününün ise karanfil olduğunu bildiren Yılmaz, ülkelerin taleplerine göre istenilen renkte karanfil üretildiğini söyledi.

- Türkiye'de 12 ay boyunca çiçek üretiliyor

İsmail Yılmaz, kesme çiçek üretiminde en fazla potansiyele Antalya'nın sahip olduğunu dile getirerek, "12 ay boyunca ülkede üretim devam ediyor. Kışın Antalya'da, yazın da Antalya'yı Isparta tamamlıyor. İzmir ve Yalova'da da az miktarda ihracata yönelik kesme çiçek üretimi var. Dış mekanda ise İzmir, Sakarya'da ciddi bir potansiyelimiz var. İç mekanda da Adana, Mersin ve Yalova'yı söyleyebiliriz." dedi.

Isparta'da kışın yoğun yağan karın zarar verdiği seralarda iyileştirmenin sürdüğünü belirten Yılmaz, burayı haziran dönemi üretimine yetiştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

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