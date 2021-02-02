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Türkiye’den 235 milyon 677 bin dolarlık halı ihracatı

02.02.2021 13:49 | Son Güncelleme:
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TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan 2021’in ilk ayında Türkiye genelinden toplam 235 milyon 677 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını açıklayarak bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 6.4 oranında artışla gerçekleştiğini ifade ederek halı üretici ve ihracatçılarını kutladı.2020 yılında toplam 2 milyar 604 milyon 648 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştiren halı ihracatçıları 2021 yılının ilk ayında da rekor bir artışla Türkiye genelinden toplam 235 milyon 677 bin dolarlık halı ihracatına imza attı.

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan 2021’in ilk ayında Türkiye genelinden toplam 235 milyon 677 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını açıklayarak bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 6.4 oranında artışla gerçekleştiğini ifade ederek halı üretici ve ihracatçılarını kutladı.
2020 yılında toplam 2 milyar 604 milyon 648 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştiren halı ihracatçıları 2021 yılının ilk ayında da rekor bir artışla Türkiye genelinden toplam 235 milyon 677 bin dolarlık halı ihracatına imza attı. TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan halı ihracatçılarını kutlayarak 2021 yılında yeni başarı öyküleri yazmak istediklerini, sektör olarak 2021 yılını üç milyar dolarlık ihracat hedefiyle kapatmayı planladıklarını ifade etti. Başkan Kaplan bazı ülke pazarlarında yaşanan sorunların önümüzdeki süreçte çözüme kavuşacağına inandıklarını ancak halı ihracatçılarının bu sorunları bir yana bırakarak yeni pazarlarda ve mevcut pazarlardaki pazar payını arttırma yönünde büyük çabalar sarf ettiğini de söyledi.

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