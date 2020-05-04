Türkiye'den 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı

Türkiye'den 8 aylık dönemde yapılan fındık ihracatından 1 milyar 844 milyon dolar gelir elde edildi.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Eylül'de başlayan 2019-2020 ihracat sezonunun 8 ayında, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) ortalama 685 dolardan işlem gördü.

Söz konusu dönemde 277 bin 281 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 844 milyon 289 bin dolar gelir sağlandı.

Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde, 210 bin 600 ton fındık ihraç ederek 1 milyar 222 milyon 206 bin kazanç elde etmişti.

KFMİB Başkanı Edip Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatın istedikleri gibi gittiğini belirterek, "Sezon sonunda elde edilen döviz miktarının 2,5 milyar doları geçmesini öngörüyoruz. Rakamlara göre hedeflerimizi tutturacağız." dedi.

