Türkiye'den 86 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapıldı

SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'den bu yılın ilk yarısında 86 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs ihraç edildi.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden aldığı bilgiye göre, sektörün ilk 6 aylık ihracatı, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre 990 milyon 282 bin dolardan 674 milyon 714 bin dolara geriledi.

Haziran ayıyla yeniden yükselişe geçen sektörün dış satımında Avrupa ülkeleri başı çekti. Sektörün yılın ilk yarısında en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya oldu. İhracatçılar, bu ülkeye 122 milyon 922 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs sattı.

Almanya'nın ardından en fazla ihracat Fransa'ya yapıldı. Geçen yılın tamamında Türkiye'nin en fazla otobüs, minibüs ve midibüs ihraç ettiği ülke olan Fransa'ya 2020'nin ocak-haziran döneminde 94 milyon 479 bin dolarlık ürün gönderildi.

İhracatta üçüncü sırada yer alan İtalya'ya yapılan dış satım ise 63 milyon 712 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu 3 ülkeye gerçekleştirilen ihracat, sektörün toplam dış satımının yüzde 41,6'sını oluşturdu.