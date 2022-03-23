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Türkiye'den Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı desteği

23.03.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı desteği

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede Somali'ye 290 bin doz Sinovac aşısı desteğinde bulunduğu bildirildi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 aşılarının Somalili yetkililere teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye tarafından Somali'ye 290 bin doz Sinovac aşısı desteğinde bulunulduğu bilgisi paylaşılırken Afrika ülkelerine 15 milyon doz Kovid-19 aşısı desteği yapılacağı kaydedildi.

Somali'de 26 bin 400 Kovid-19 vakası görülürken 1348 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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