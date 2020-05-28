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Türkiye'den Tel Abyad'daki hastalara moral ziyareti

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 28.05.2020 14:13 | Son Güncelleme

Türkiye'den Tel Abyad'daki hastalara moral ziyareti

Şanlıurfa Sağlık Müdürü Emre Erkuş, Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki hastanede tedavi gören hastalara moral ziyaretinde bulundu.

Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan Tel Abyad'da teröristlerin kaçarken yaktığı hastane, Türkiye tarafından onarıldıktan sonra Suriyelilerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Şanlıurfa Sağlık Müdürü Erkuş ve beraberindeki sağlık personeli, Tel Abyad Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Suriyeli hastaları tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek moral veren Emre Erkuş, hastalarla sohbet etti.

Hastanede görev yapan Türk doktorlar ve sağlık çalışanlarından bilgi de alan Erkuş, hastanede verilecek yeni sağlık hizmetlerine ilişkin de değerlendirmeler yaptı.

Emre Erkuş, Tel Abyad temasları kapsamında harekat bölgesinde gönüllü olarak görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli ile de görüştü.

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