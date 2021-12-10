Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin hudut birliklerince yakalandığı belirtildi.

Yakalanan kişilerden birinin PKK/KCK, birinin de FETÖ mensubu olduğu belirlendi.



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