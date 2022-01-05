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Türkiye'nin 2021'de çiçek ihracatı 150 milyon dolara yaklaştı

05.01.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz: - "Daha önce bu rakamı hiç yakalayamamıştık" - "Bu yıl 180 milyon dolarlık bir ihracat beklentimiz var"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'nin geçen yıl çiçek ihracatı, önceki yıla göre yüzde 38 artarak 148 milyon dolara çıktı.

Kovid-19 döneminde ihracatını artıran sektörler arasında süs bitkileri ve mamulleri de yer aldı.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, salgının başladığı dönemlerde sıkıntılar yaşadıklarını ancak süreci çok iyi atlattıklarını söyledi.

2020'de 107 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini anlatan Yılmaz, geçen yıl yüzde 38'lik büyümeyle 148 milyon dolara ulaşıldığını belirtti. Bu rakamın sektör açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Daha önce bu rakamı hiç yakalayamamıştık. Yaklaşık 150 milyon dolarlık ihracat, tarihi bir rekor diyebilirim." dedi.

- "Avrupa tamamen bize yöneldi"

Salgın öncesinde Kolombiya, Ekvador, Kenya'nın pazarda ana ihracatçı konumunda olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Lojistik maliyetlerin yüksek oluşu, pazarları daha yakın olan Türkiye'ye yönlendirdi. Bu da ihracatımıza artı değer kattı. 83 ülkeye ihracat yapıyoruz, Avrupa'nın neredeyse tamamına, Avrupa dışında da Türk Cumhuriyetlerinden tutun Körfez ülkelerine kadar birçok ülkeye çiçek gönderiyoruz. Salgın sürecinde Türkiye'nin önemi daha da arttı. Uzak ülkelerden maliyetler nedeniyle ürün gelişi yavaşladığı için bize yöneliş oldu. Biz de inşallah kalıcı hale getiririz."

- En fazla ihracat karanfilde

İsmail Yılmaz, süs bitkilerinde ihracatın büyük bölümünü karanfilin oluşturduğunu belirtti. Özellikle yılbaşı döneminde kırmızı, beyaz, mor ve bordo karanfillerin adeta yok sattığını aktaran Yılmaz, tedarikte de sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.

- 2022 için 180 milyon dolarlık ihracat hedefi

Yılmaz, sektör olarak yakaladıkları ihracat rakamını düşürmek istemediklerini belirtti. Bu yıl için de en az yüzde 20'lik bir büyüme hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, "Bu yıl 180 milyon dolarlık bir ihracat beklentimiz var, bunu yakalayabilecek de potansiyelimizin olduğunu düşünüyorum." dedi.

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