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Türkiye’nin 4. “Yeryüzü Pazarı” Tarsus’a kuruluyor

MERSİN HABERLERİ  | 28.05.2020 12:28 | Son Güncelleme

Türkiye’nin 4’üncü, dünyanın ise 70’inci ‘Yeryüzü Pazarı’ Tarsus’a kuruluyor.

Türkiye’nin 4. “Yeryüzü Pazarı” Tarsus’a kuruluyor

Türkiye’nin 4’üncü, dünyanın ise 70’inci ‘Yeryüzü Pazarı’ Tarsus’a kuruluyor. Uluslararası Slow Food Hareketinin onayından sonra Yeryüzü Pazarı kurulması için Tarsus Slow Food önderliğinde çeşitli kurumların işbirliğiyle protokol imzalandı.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yeryüzü Pazarları (earth markets), hızlı yaşam temposuna karşı bir duruş geliştirmek ve yok olmaya yüz tutmuş yerel yeme-içme alışkanlıklarını korumak amacıyla İtalya’da başlatılan Slow Food hareketinin bir parçası. Sağlıklı ve hakkaniyetli beslenme kurallarını hayata geçirmek için kurulan bu pazarlar, iyi, adil ve temiz üretim yapan yerli üreticilerin tüketicilerle buluşmasını sağlamasının yanı sıra yerel gıda kültürlerinin ve biyoçeşitliliğin korunması açısından da önemli bir görev üstleniyor.

Protokol imzalandı
Türkiye’de bugün Uluslararası Slow Food Hareketi tarafından kabul görmüş Slow Food Foça, Şile ve Gökçeada Yeryüzü Pazarları olmak üç Yeryüzü Pazarı mevcut. Tarsus Slow Food önderliğinde Tarsus Belediyesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret Borsası ve Tarsus Ziraat Odası bir araya gelerek Tarsus Yeryüzü Pazarının protokolü imzalandı.
Tarsus Belediyesinde düzenlenen protokol imza törenine Slow Food Topluluğu kuruluşunda yer alan kurumların temsilcilerinden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fuat Togo, Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Tarsus Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Fatma Temel ve Tarsus Slow Food Başkanı Yasmina Lokmanoğlu katıldı.
Törende Lokmanoğlu tarafından Tarsus Yeryüzü Pazarı deklarasyonu okundu ve protokol Uluslararası Slow Food Hareketinin onayına sunulmak üzere İtalya’ya gönderildi. Protokolün Uluslararası Slow Food Hareketi tarafından kabul görmesi halinde Türkiye 4’üncü Yeryüzü Pazarına Tarsus ile kavuşacak. Tarihi Kubat Paşa Medresesi önünde kurulması beklenen Tarsus Yeryüzü Pazarında Tarsus’a ve yöreye özgü tatlar tüketicilerle buluşturulacak. Tarsus Yeryüzü Pazarı ile kentin ve bölgenin uluslararası alanda tanıtımı hedefleniyor.

Türkiye’nin 4. “Yeryüzü Pazarı” Tarsus’a kuruluyor

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