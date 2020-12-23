Türkiye'nin 5. alışveriş merkezi kütüphanesi Malatya'da açıldı

Türkiye'nin 5. alışveriş merkezi kütüphanesi Malatya'da hizmete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Malatyapark AVM içerisinde 209 metrekarede 5 bin kitabın yer aldığı kütüphanenin açılış programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 500'den fazla alışveriş merkezinin olduğunu, istatistiklere göre 50 milyon kişinin buralara giderek alışveriş yaptığını belirtti.

Çarşı anlayışının değiştiğini, herşeyin bir arada yer aldığı alışveriş merkezlerinin bir ihtiyaçtan doğduğunu dile getiren Demircan, "AVM'ye sinema geldi, kütüphane de geldi, yetmez, sanat atölyelerine ihtiyaç var. Yeni trend şu, eğitimli anne babalar çocuklarını sanat atölyelerine getiriyorlar. Küçük mühendislik uygulamaları yapıyorlar. Düşünecek elindeki legolar ile binalar yapacak, yeni medeniyetleri zihninde inşa edecek." dedi.

Çok çeşitli kitapları insanlarla buluşturmak gerektiğine işaret eden Demircan, "Kitapsız ve kütüphanesiz bir dünya düşünmek mümkün değil. Bu arada e-kitap üzerinden bir portal hazırlığımız var. İnsanlar bulundukları noktalardan istedikleri kitaba e-kitap üzerinden ulaşabilsinler diye. Kütüphane önemli." ifadelerini kullandı.