"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında Kipaş Holding'den 4 şirket yer aldı

Kahramanmaraş merkezli Kipaş Holding'in "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında dört şirketinin yer aldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, tekstil, enerji, çimento, kağıt, eğitim ve lojistik alanında faaliyet gösteren Kipaş Holding'in 11 bin çalışanı ve 1 milyar doların üzerinde cirosu ile Türkiye'nin en önemli şirketlerinden biri olduğu anımsatıldı.

Holdingin İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında 4 şirketinin olduğu, sonuçlara göre, Kipaş Mensucat'ın 99, Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri AŞ'nin 214, KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri AŞ'nin 287, Maren Maraş Elektrik Üretim San. ve Tic. AŞ'nin ise 494'üncü sırada yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, listeye giren 6 bin çalışanıyla, İSO 500 listesinde ilk yüz içerisinde pamuklu tekstil üretimindeki tek firma olan Kipaş Mensucat'ın yıllık 80 milyon metre kumaş ile günlük 330 ton iplik üretim kapasitesiyle dokuma, Open-End ve ring iplik üretiminin yanında kumaş boya-terbiye ve denim kumaş üretimi gerçekleştirdiği aktarıldı.