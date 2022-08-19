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Türkiye'nin bayrak yarışındaki "itirazı" finali getirdi

19.08.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Atletizm Şampiyonası erkekler 4x100 metre seçme yarışını 7'inci bitiren Türkiye, itiraz etti - İtirazı kabul edilen Türkiye, "tekrar yarışında" 38.98'lik derece elde etti ve finallere kaldı

Münih 2022 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 4x100 metre bayrak seçme ikinci serisinde 7'inci olan Türkiye'nin yaptığı itiraz, finale yükselmesini sağladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Almanya'nın Münih kentindeki Olimpiyat Parkı'nda düzenlenen şampiyonada erkekler 4x100 metre bayrak seçme serisi yarışları yapıldı.

4x100 metre bayrak seçme yarışını Türk takımı, 39.50'lik dereceyle 7. sırada tamamladı. Türk takımı teknik ekibi, sporcuları Emre Zafer Barnes'ın Finlandiyalı sporcu tarafından bayrak değişimi sırasında istem dışı şekilde engellenmesine itiraz etti.

- Piste rakipsiz koştular

Türkiye'nin itirazını haklı bulan hakemler, milli takımın tekrar yarışmasına (Re-Run) karar verdi. Yarışı 5'inci bitiren İtalya, hakemlerin "tekrar yarış" kararına itiraz etti ancak itiraz kabul edilmedi.

Türk takımı oyuncuları Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer ve Ertan Özkan, pistte bu kez rakipsiz koştu ve aldıkları 38.98'lik derece ile 4x100 metre bayrak yarışlarında finale kalmayı başardı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 2018 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Türkiye Erkekler 4x100 Bayrak Milli Takımı, yarın akşam yapılacak final yarışında yine madalya mücadelesi verecek.

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