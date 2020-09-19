Türkiye’nin Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu başkanları Van’da bir araya geldi

Van’da Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Oda Başkanları Kurulu toplantısı yapıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıya Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş ile yaklaşık 50 ilin oda başkanları katıldı. Toplantı öncesinde bir açıklama yapan Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkan Veysel Koç, kentte ilk defa düzenledikleri ‘Güzellik kozmetik ve kişisel bakım fuarı ile hem ilin berber, kuaför ve güzellik salonu esnafına hem de 7’den 70’e herkese hitap ettiklerini söyledi. Fuar ile birlikte her yıl farklı bir ilde düzenlenen Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu Başkanları Kurulu Toplantısı’nı Van’da gerçekleştirmek için 81 ilin başkanlarına davet gönderdiklerini dile getiren Başkan Koç, “81 ilin berber, kuaför ve güzellik salonu başkanları ile federasyon başkanımıza davet gönderdik. Sağ olsunlar tüm başkanlarımız davetimize olumlu yanıt verdiler ve bugün ilimize katılım sağlayan yaklaşık 50 ilin oda başkanları ile toplantı yapacağız. Toplantıda Türkiye’nin 81 ilindeki berber, kuaför ve güzellik salonlarının yaşadığı sorun ve sıkıntıları masaya yatıracağız. İnşallah toplantımız hayırlara vesile olur. Ben bu anlamda öncelikle bizleri kırmayıp buraya kadar gelen Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş ve oda başkanlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Plaket töreni ile devam eden program, başkanlar kurulu toplantısı ile sona erdi.

