Türkiye'nin binek otomobil ihracatı kasımda 1 milyar doları aştı

SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'nin ihracatında lokomotif konumundaki otomotiv sektörü, geçen ay 69 ülkeye binek otomobil satışından 1 milyar doları aşan döviz girdisi sağladı.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart, nisan ve mayısta yaşanan üretim ve ihracat düşüşünün ardından haziran ayıyla yakaladığı yükseliş trendini sürdürüyor.

Haziran-kasım döneminde 2019'un aynı aylarının ihracat rakamlarına yaklaşan sektör temsilcileri, geçen ay 69 ülkeye binek otomobil gönderdi.

Kasım 2019'da 1 milyar 166 milyon 584 bin dolarlık ihracat yapan sektör temsilcilerinin bu yılın aynı ayında gerçekleştirdiği dış satım 1 milyar 8 milyon 189 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektörün kasım ihracatında, önceki aylarda olduğu gibi Avrupa ülkeleri başı çekti.

En fazla dış satımın yapıldığı Fransa'ya geçen ay ihracat, Kasım 2019'a kıyasla yüzde 54,9 artarak 136 milyon 756 bin dolardan, 211 milyon 834 bin dolara yükseldi.