YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de damla sulama sistemiyle ekim yapıldı

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de damla sulama sistemiyle ekim yapıldı

26.05.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Valisi Ekrem Canalp: - "Bu sistem Türkiye'de şimdiye kadar uygulanan çeltik ekiminden ve arazi yapısından farklı. Eğimli arazilerde tava yapmaya gerek kalmadan daha az su kullanımıyla çeltik ekimi yapmak mümkün oluyor"

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin çeltik ihtiyacının yüzde 41'ini karşılayan Edirne'de devlet projesiyle damla sulama sistemiyle çeltik ekimi yapıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyü yakınlarında "Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'tan bilgi alan Canalp, daha sonra direksiyon başına geçerek traktörle çeltik ekimi yaptı.

Damla sulama sistemini inceleyen Canalp, bu sistemin tarımda suyun daha tasarruflu kullanılmasına örnek oluşturacağını belirti.

Canalp, Türkiye'nin pirinç ihtiyacının büyük bir bölümünün Edirne'den karşılandığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yemiş olduğumuz iki kaşık pirincin bir kaşığını Edirne üretiyor. Bu sistem Türkiye'de şimdiye kadar uygulanan çeltik ekiminden ve arazi yapısından farklı. Eğimli arazilerde tava yapmaya gerek kalmadan daha az su kullanımıyla çeltik ekimi yapmak mümkün oluyor. Su tasarrufu sağlanıyor. Bu şekildeki örnek uygulamalarla çeltik ekeceğimiz alanları çok daha fazla genişletmek mümkündür. Aynı zamanda tarımsal ekonomiye de katkı sağlayacaktır."

Beyazıt ise proje kapsamında 32 üreticiye yüzde 75'i hibeli toplam 20 bin 320 kilogram sertifikalı çeltik tohumu teslim edildiğini ve 930 dekarda ekim yapılacağını söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aranan kişi seri katil çıktı! Canlı yayında kan donduran itirafAranan kişi seri katil çıktı! Canlı yayında kan donduran itiraf
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıİzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere yola çıkan Mehmetçik, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaptıNATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere yola çıkan Mehmetçik, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaptı

Edirne Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cuma

İmsak
03:41
Sabah
05:37
Öğle
13:16
İkindi
17:15
Akşam
20:45
Yatsı
22:33

Edirne Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Cuma

Pirko Eczanesi
Merkez
Tülin Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Edirne Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Alkan Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor

Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor

Sakarya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

Sakarya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

Diyarbakır Valiliği, uyuşturucu zanlısı gözaltına alınırken annesine şiddet uygulandığı haberlerini yalanladı

Diyarbakır Valiliği, uyuşturucu zanlısı gözaltına alınırken annesine şiddet uygulandığı haberlerini yalanladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.