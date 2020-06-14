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Türkiye'nin çilek fidesi ihtiyacının yarısı Kayseri'de üretiliyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.06.2020 11:08 | Son Güncelleme

Türkiye'nin çilek fidesinin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayan Kayseri, fideleri Kazakistan, Özbekistan, Irak ve KKTC gibi ülkelere de ihraç ediyor - İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin: - "Kayseri, Türkiye'deki uzun yıllar ortalamasına bakacak olursak çilek fidesinin en az yüzde 50'sini üretmekte. Buradan Kazakistan, Özbekistan, KKTC ve Irak'a ihracat yapmakta. Aynı zamanda ülkemizin ihtiyaçlarının da büyük çoğunluğunu karşılamakta"

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Türkiye'nin çilek fidesinin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayan ve ülkenin birçok bölgesine gönderen Kayseri, fidelerin bir kısmını da Kazakistan, Özbekistan, Irak ve KKTC gibi ülkelere ihraç ediyor.

Develi ilçesinde 2019 yılında yapılan fide-fidan sertifikasyonu çalışmaları kapsamında 31 milyon 543 bin çilek fidesi sertifikalandırıldı.

Türkiye genelinde sertifikalandırılan fidelerin yaklaşık yüzde 50'sini üreten Kayseri, bunların çoğunluğunu ülkenin birçok bölgesine satarken bir kısmını da Irak, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve KKTC gibi ülkelere ihraç ediyor.

Develi'de çilek fidesi üretimi yapan bir firmanın tesislerini gezen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, fide üreten firmaların çoğunun birçok yerde deneme yaptığını, burada Kayseri'nin önemli bir yer almasının nedeninin ise Erciyes'in volkanik atıkları olduğunu söyledi.

Fidelerin Develi ilçesi yamaçlarında Erciyes'in eteklerindeki lavdan gelen toprakların bünyesinde hızla geliştiğine işaret eden Şahin, "Bu şekilde paketlenerek yurt dışına ihracatı, yine soğuk zincir bozulmadan gerçekleştiriliyor. Erciyes'in hem Kayseri'nin şehir kimliğine kazandırmış olduğu özel bir yeri var hem de kentteki birçok ürünün tadında, lezzetinde, kök yapısının gelişiminde katkılarını unutmamız mümkün değil. İçinde bulunduğumuz depo şu anda eksi 2 derece. Dışarıda 30 derece sıcaklık var. Böyle bir tesisin Kayseri'de olmasından gurur duyuyoruz." diye konuştu.

- "Ülkemizde yaklaşık 110 milyon civarında çilek fidesi üretilmekte"

Çilek fidesi denildiğinde akla Kayseri'nin geldiğini kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

"Kayseri, Türkiye'deki uzun yıllar ortalamasına bakacak olursak çilek fidesinin en az yüzde 50'sini üretmekte. Buradan Kazakistan, Özbekistan, KKTC ve Irak'a ihracat yapmakta. Aynı zamanda ülkemizin ihtiyaçlarının da büyük çoğunluğunu karşılamakta. Ülkemizde yaklaşık 110 milyon civarında çilek fidesi üretilmektedir. Kayseri, uzun yıllar ortalamasına baktığımız zaman bu 110 milyon fidenin en az yüzde 45-50'sini üretmekte. Tabii yıllar üzerinden bakıldığı zaman bunun bazen 35 milyona kadar düştüğü olmuştur ama ortalamaya baktığımızda ülkemizdeki çilek fidesi üretiminin yarısını Kayseri olarak karşılıyoruz. İnşallah hedefimiz bu yüzde 50'yi, yüzde 60-70'lere çıkarabilmek. Ülkemizin sağlıklı çilek fidesine ulaşımını sağlamak."

- "Çileği tüm ülkemize tattırmayı düşünüyoruz"

Şahin, bunun içerisinde hem Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kendilerinin, hem de içinde bulundukları tesisi işleten firmanın ciddi gayretleri olduğunu anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dünyadaki en önemli sektörlerin sağlık ve gıda olduğunu gördüklerini dile getiren Şahin, bu kapsamda çalışmaları daha da hızlandırdıklarını, Türkiye'ye yılın 12 ayı çilek fidesi üreten bir şehir olmanın yanında, çilek meyvesini tattırmayı da hedeflediklerini belirtti.

Görevlerinin yatırımcıların önünü açmak, onlara destek vermek ve kentin ürün desenini artırmak olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Çilek doğru zamanda, doğru ısıyı yakaladığınız zaman çok rahatlıkla yılın her mevsiminde meyvesini verir. Şu anda fidenin hem ülkemize hem de dünyanın birçok yerine ihracatını gerçekleştiriyoruz. Beraberinde de Kayseri'de çilek plantasyonlarını artırarak bu alanda üretilen çilek meyvesini satmayı planlıyoruz. İnşallah birkaç ay içerisinde bu firma, yaklaşık yataydaki karşılığı 100 dekar olan bir alanda üretim tesisini kurmuş olacak. O tesiste de buradaki fidelerden elde ettiğimiz ürünleri meyveleri ile birlikte görmeyi ve tüm ülkemize tattırmayı düşünüyoruz."

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