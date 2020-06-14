Türkiye'nin çilek fidesi ihtiyacının yarısı Kayseri'de üretiliyor

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Türkiye'nin çilek fidesinin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayan ve ülkenin birçok bölgesine gönderen Kayseri, fidelerin bir kısmını da Kazakistan, Özbekistan, Irak ve KKTC gibi ülkelere ihraç ediyor.

Develi ilçesinde 2019 yılında yapılan fide-fidan sertifikasyonu çalışmaları kapsamında 31 milyon 543 bin çilek fidesi sertifikalandırıldı.

Türkiye genelinde sertifikalandırılan fidelerin yaklaşık yüzde 50'sini üreten Kayseri, bunların çoğunluğunu ülkenin birçok bölgesine satarken bir kısmını da Irak, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve KKTC gibi ülkelere ihraç ediyor.

Develi'de çilek fidesi üretimi yapan bir firmanın tesislerini gezen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, fide üreten firmaların çoğunun birçok yerde deneme yaptığını, burada Kayseri'nin önemli bir yer almasının nedeninin ise Erciyes'in volkanik atıkları olduğunu söyledi.

Fidelerin Develi ilçesi yamaçlarında Erciyes'in eteklerindeki lavdan gelen toprakların bünyesinde hızla geliştiğine işaret eden Şahin, "Bu şekilde paketlenerek yurt dışına ihracatı, yine soğuk zincir bozulmadan gerçekleştiriliyor. Erciyes'in hem Kayseri'nin şehir kimliğine kazandırmış olduğu özel bir yeri var hem de kentteki birçok ürünün tadında, lezzetinde, kök yapısının gelişiminde katkılarını unutmamız mümkün değil. İçinde bulunduğumuz depo şu anda eksi 2 derece. Dışarıda 30 derece sıcaklık var. Böyle bir tesisin Kayseri'de olmasından gurur duyuyoruz." diye konuştu.