Türkiye'nin çınarları, gençler için anılarını paylaşacak

Anadolu Öğrenci Birliği, "Koca Çınarlardan Genç Yüreklere Projesi" yarışması kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşların, hayatlarındaki önemli bir hatırayı gençler için kaleme almasını talep ediyor.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, "Haydi, Anılarını Yaz Bizimle Paylaş" temasıyla düzenlenen yarışmayla sokağa çıkma yasağı bulunanlar ile gönül köprüsü kurulması, onların duygu ve düşüncelerini paylaşacakları bir zeminin oluşturulması amaçlanıyor.

Konu sınırlamasının olmadığı yarışmaya başvurular 30 Nisan'a kadar yapılabilecek.

Yarışmada, birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek ve 1000 iyi eser kişiye özel kitapçık olarak yayımlanacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler detaylı bilgiye "www.kocacinar.org" adresinden ulaşabilecek.

