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"Türkiye'nin Çocukları" 23 Nisan'ı konserle kutladı

ANKARA HABERLERİ  | 23.04.2020 22:34 | Son Güncelleme

Mazhar Alanson, Burak Kut, Bengü gibi isimler, İletişim Başkanlığınca açılan Türkiye'nin Çocukları Youtube kanalında 23 Nisan konseri verdi

İletişim Başkanlığının düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, internet üzerinden "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri" gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığınca Kovid-19 tedbirleri nedeniyle açılan "turkiyenincocuklari.org" internet sitesi, bir dizi 23 Nisan etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Bu kapsamda bir çok sanatçı, başta çocuklar olmak üzere, sevenleriyle "turkiyenincocuklari.org" internet sitesi ve Youtube kanalında buluştu.

Konserde, sanatçılar Mazhar Alanson, Burak Kut, Bengü, Özgün, Buray ve Melis Fis, sevilen şarkılarını seslendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İletişim Başkanlığı Konser

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Cankaya
Altınkoru Eczanesi
Cankaya
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Yenimahalle
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Yenimahalle
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