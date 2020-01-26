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Türkiye'nin demir yolu taşıtı ihracatı yüzde 147 arttı

BURSA HABERLERİ  | 26.01.2020 11:12 | Son Güncelleme

Türkiye'den geçen yıl yapılan demir yolu taşıtı ihracatı yüzde 147 artarak 68 milyon 457 bin dolar oldu - Geçen yıl 18 ülke ve bir serbest bölgeye ihracat gerçekleştiren sektör, 2018'de hiç ürün göndermediği 12 ülkeye dış satım yapmayı başardı

SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'den 2019 yılında yapılan demir yolu taşıtı ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 147 arttı.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden aldığı bilgiye göre, 2018 yılında 27 milyon 634 bin dolar olan otomotiv sektörünün alt gruplarından demir yolu taşıtı ihracatı, 2019 yılında 68 milyon 457 bin dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl 18 ülke ve bir serbest bölgeye ihracat gerçekleştiren sektör, 2018'de hiç ürün göndermediği 12 ülkeye dış satım yapmayı başardı.

Demir yolu taşıtı sektörü, 2018'de ürün gönderilmeyen Avusturya, İspanya, Singapur, Romanya, Özbekistan, Gürcistan, Ukrayna, Kosova, Libya, Yemen, Azerbaycan ve Kırgızistan'a geçen yıl 3,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektör temsilcileri, önceki yıl numune gönderilen Makedonya'ya ise 2019'da 1 milyon 147 bin dolarlık ihracat yaptı.

- Tayland'a ihracat yüzde 110 arttı

Demir yolu taşıtı sektöründe en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ilk sırada Tayland yer aldı. Bu ülkeye yapılan ihracat, 2018'e göre yüzde 110 artarak 15 milyon dolardan 31 milyon 695 bin dolara yükseldi.

Almanya'ya yapılan ihracatta ise yaklaşık 5 kat artış görüldü. Söz konusu ülkenin ihracatı 110 bin dolardan 515 bin dolara ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa demir yolu İhracat

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