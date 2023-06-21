YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Türkiye'nin deniz salyangozu ihracatı 7,2 milyon doları aştı

Türkiye'nin deniz salyangozu ihracatı 7,2 milyon doları aştı

21.06.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den yılın ocak-mayıs döneminde yapılan deniz salyangozu ihracatı yüzde 159 artarak 7 milyon 235 bin 437 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den yılın ilk 5 ayında 7 ülkeye 723 ton deniz salyangozu ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu dış satımdan 7 milyon 235 bin 437 dolar kazanç sağlandığını aktaran Gürdoğan, "Geçen yılın aynı döneminde, 488 ton karşılığı 2 milyon 796 bin 325 dolar gelir elde edilmişti. Buna göre ihracat miktarda yüzde 48, değerde de yüzde 159 arttı." dedi.

Gürdoğan, en fazla deniz salyangozunun 2 milyon 636 bin 526 dolarla Güney Kore Cumhuriyeti'ne ihraç edildiğini vurgulayarak, bu ülkeyi 1 milyon 727 bin 879 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti'nin, 1 milyon 534 bin 884 dolarla da Japonya'nın takip ettiğini aktardı.

- Ülke ihracatının yüzde 56'sı Karadeniz'den

Türkiye'nin deniz salyangozu ihracatının yüzde 56'sının Karadeniz'den yapıldığına dikkati çeken Gürdoğan, bölgeden Güney Kore Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya ve Gürcistan'a 376 tonluk deniz salyangozunun 4 milyon 25 bin 405 dolar karşılığında satıldığını kaydetti.

Gürdoğan, deniz salyangozunun Türkiye'de tüketimi olmamasına rağmen önemli bir ihraç kalemi olduğunun altını çizerek, söz konusu ürünün ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti.

İhracatın daha da geliştirilmesi ve iç piyasada tüketimi olmayan deniz salyangozundan daha fazla döviz girdisi sağlanması için politikaların yeniden gözden geçirilerek bugünün şartlarına göre revize edilmesi gerektiğini belirten Gürdoğan, ürünün diğer deniz canlılarına yönelik etkilerinin araştırılması ve doğal dengenin sağlanması açısından salyangoz avcılığı mevsiminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden 9 yaşındaki Kerem Can son yolculuğuna uğurlandıBaşına isabet eden yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden 9 yaşındaki Kerem Can son yolculuğuna uğurlandı
Yarım ton kaçak akaryakıt ele geçirildiYarım ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
İzmir'de bir kişi silahla öldürüldüİzmir'de bir kişi silahla öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 21 Haziran Çarşamba

İmsak
02:41
Sabah
04:42
Öğle
12:28
İkindi
16:28
Akşam
20:04
Yatsı
21:55

Trabzon Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Çarşamba

Bayrak eczanesi
Yomra
Defne eczanesi
Ortahisar
Gül eczanesi
Akcaabat
Çaykara eczanesi
Caykara
Muratoğlu eczanesi
Macka
Günaydin eczanesi
Of
Çiğdem eczanesi
Tonya
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hastanenin içinde gazlı bez unuttuğunu söyledi! “Tuvaletimi yaparken...”

Hastanenin içinde gazlı bez unuttuğunu söyledi! “Tuvaletimi yaparken...”

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.