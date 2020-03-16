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Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi tanıtıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.03.2020 13:35 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi’nin bir inşaat firması ile ortaklaşa yürüttüğü Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesinin tanıtımı Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.Başakşehir Belediyesi’nin Makro İnşaat ve Akyapı İnşaat ile ortaklaşa yürüttüğü Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi basın mensupları ve davetlilere tanıtıldı.

Başakşehir Belediyesi’nin bir inşaat firması ile ortaklaşa yürüttüğü Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesinin tanıtımı Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Başakşehir Belediyesi’nin Makro İnşaat ve Akyapı İnşaat ile ortaklaşa yürüttüğü Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi basın mensupları ve davetlilere tanıtıldı. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım programına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Sütçü, Japon Sismik İzolasyon Derneği(JSSI) Başkanı Prof. Akira Wada, Akyapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı, Özgüven Mimarlık kurucu ortağı Uğur Özer Özgüven ve Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan konuşmacı olarak katıldı.
Türkiye’de deprem izolatörlü ilk konut projesi olması açısından dikkat çeken projenin tanıtım programına basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Programda daha önce şehir hastaneleri, veri merkezleri, köprüler gibi yüksek önem arz eden yapılarda uygulanan “deprem izolatörleri” uygulamasının bir konut projesinde ilk kez Başakşehir’ de hayata geçirildiği belirtildi. Ayrıca projenin tüm detayları yerli ve yabancı deprem uzmanları ve konusunda uzman mimarlar tarafından tasarlandığı ifade edildi. Öte yandan Başkan Kartoğlu, tanıtım programında İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmed’in bir sözünü alıntılayarak, “Mesele şehri imar etmek ama daha önemlisi içindekileri mutlu kılmak” dedi.

Toplamda 705 deprem izolatörlü konut
Öte yandan, yaklaşık 65 bin metrekare alan üzerinde yükselecek olan proje zemin artı 7 ve zemin artı 9 katlı bloklardan oluşacak. Projede 2 artı 1’den 4 artı 1’ e kadar farklı tiplerde, toplamda 705 konut yer alacak.
Deprem izolatörlü binaların ülkede yaygınlaşması gerektiği vurgusunu yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bugün daha önce ilk defa gelir paylaşımı yapmış Başakşehir Belediyesi’nin şuanda ilk defa deprem izolatörlü konut projesini sizlere sunuyoruz. Böyle bir projeye öncülük etmekten dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Amacımız kaliteli ve konforlu binalarla ilgili bir gösterimdi. 1999 depreminden sonra ülkemizde deprem yönetmeliği başladığında zaten depreme dayanıklı binalar daha konforlu hale getirildi. Bu fikri geliştiren ve bize bu konuda yardımcı olan hocalarımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte deprem izolatörlü binaların ülkemizde yaygınlaşmasını ve bu konfora tüm ülkenin her köşesinde ulaşılmasını bizde isteriz. Başakşehir İstanbul’un merkezinde orta yerinde aynı zamanda depreme dayanıklı bir jeolojik yapısı var. Kayalık bir yapısı var. Aynı zamanda modern kentleşme ile de büyüyen bir şehir konumunda bu kentleşme bizi nüfusun en çok artan ilçe haline getirdi” dedi.

“Deprem yalıtımlı bir binada deprem yaşarsanız ancak uykunuzdan uyanırsınız”
Yalıtımlı binalardaki depremin hissetme oranının daha az olduğunu belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Sütçü, “Deprem yalıtımlı binalar, depremin şiddetini yaklaşık 4’de birine düşürürler. Sabit temelli bir binada deprem sırasında ayakta duramazsınız. Deprem yalıtımlı binada ayağa kalkabilirsiniz, yürüyebilirsiniz çok küçük bir depremmiş gibi hissedersiniz. Deprem yalıtımlı bir binadayken deprem yaşarsanız ancak uykunuzdan uyanırsınız” diye konuştu.

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