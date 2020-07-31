Türkiye'nin dördüncü büyük mağarası Mencilis ilgi görüyor

AHMET ÖZLER - Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde bulunan ve oluşumu 65 ila 200 milyon yıl önce başladığı tahmin edilen Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis'e ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Toplam 6 bin 52 metre uzunluğunda 3 katlı oluşuma sahip mağara, muhteşem renk cümbüşünün hakim olduğu küçük yer altı nehri, bir şelale ve iki gölle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

65 ila 200 milyon yıl önce oluşmaya başladığı tahmin edilen ve yaz kış sabit 15 derece sıcaklığa sahip Mencilis Mağarası'nı gezi amaçlı gelenlerin yanı sıra nefes darlığı, astım ve bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğini düşünen kişiler de ziyaret ediyor.

Sarkıt ve sütunların yanı sıra kireçli kaya oluşumlarının yer aldığı mağara, bir dönem insanlar tarafından kullanıldığı için Horasan harcıyla örülmüş duvarlar ve el yapımı bir fırına da sahip.

- Ziyaretçi sayısı normale dönmeye başladı

Mencilis Mağara Araştırma Kurulu Üyesi ve rehber Bahadır Öztürk, AA muhabirine, mağaranın oluşumunun 65 ila 200 milyon yıl önceye dayandığını söyledi.