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Türkiye’nin dört bir yanından 90 öğrenci “Atamun” konferansına görüntülü katıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 28.05.2020 17:11 | Son Güncelleme

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Atamun Kulübü’nün korona virüs tedbirleri kapsamında görüntülü olarak gerçekleşen Atamun 20 Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na Türkiye’nin dört bir yanından 90 öğrenci katıldı.Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafında nisan ayından yapılması planlanan Atamun 20 Model Birleşmiş Milletler Konferansı Kovid-19 salgını sebebiyle Eylül ayına ertelenmişti.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Atamun Kulübü’nün korona virüs tedbirleri kapsamında görüntülü olarak gerçekleşen Atamun 20 Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na Türkiye’nin dört bir yanından 90 öğrenci katıldı.
Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafında nisan ayından yapılması planlanan Atamun 20 Model Birleşmiş Milletler Konferansı Kovid-19 salgını sebebiyle Eylül ayına ertelenmişti. Ertelenmenin hemen akabinde Mun kulübü öğrencileri Ataonline’20 adıyla online Model Birleşmiş Milletler e-konferansı düzenlemeye karar verdi. Ataonline’20 e-konferansında 3 komite hazırlandı. SPECPOL (Özel politika ve dekolonizasyon komitesi) komitesinde iki gündem maddesi belirlendi. Doğu Türkistan sorunu ve Filistin topraklarındaki İsrail sorunu konu olarak belirlenerek tartışıldı. Bir sonraki komite olan Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) komitesinde ise pandemi sonrası yeni dünya düzeni tartışılacak.
Bir sonraki görüntülü sistemde merhum Başbakan Adnan Menderes’in anısına Türkiye’nin ilk seçimle gelen Menderes hükümetinin Bakanlar Kurulu canlandıracak.

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