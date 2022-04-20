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TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - "Hitit buğdayı"ndan yapılan ekmek Kastamonu'dan kargoyla birçok şehre gönderiliyor

20.04.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyez ekmeği üreticisi İrfan Çakal: - "Küçük bir üretim kapasitesine sahipken şu an talebe yetişemiyoruz"

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da "buğdayın atası" olarak bilinen siyez buğdayından üretilen ekmekler, sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercihi oluyor.

"Hitit buğdayı" olarak bilinen buğdaydan yapılan, şeker, tansiyon ve bağırsak hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığı bulunanların kolayca tüketebilmesi ve doyurucu özelliğiyle talep gören siyez ekmeği, Türkiye'nin birçok şehrine gönderiliyor.

Kastamonu'nu İhsangazi ilçesinde siyez ekmeği üreten İrfan Çakal, AA muhabirine, ekmek başta olmak üzere siyezden kurabiye, şekerpare, simit, tarhana, erişte gibi gıda ürünleri hazırlayıp sattıklarını söyledi.

İlçede siyez buğdayının yüzyıllardır üretildiğini anlatan Çakal, "Siyez atalarımızdan kalma bir tohum. Atalarımızdan kalma yöntemlerle ilçemizde üretip gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz. Atalarımız daha önce sadece un ve bulgur yaparken biz siyezden ekmek, kurabiye, simit, tarhana gibi yeni ve farklı ürünler imal ediyoruz. Bulgur ve undan sonra yeni ürünler yapmaya karar verdim. İlk olarak 2013'te siyez ekmeği yapmaya başladım. Sadece siyez buğdayından yapıyorum. İçine başka bir un katmıyorum." diye konuştu.

Çakal, "Küçük bir üretim kapasitesine sahipken, şu an talebe yetişemiyoruz. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Hazmı kolay"

Siyez ürünlerinin sağlıklı olduğu için talep gördüğünü vurgulayan Çakal, şunları kaydetti:

"Siyez buğdayının genetiğiyle oynanmamıştır, glüten değeri çok düşük. Tansiyonu ve bağırsakları düzenleyen bir yapısı var. Çölyak hastaları, pankreas hastaları, bağırsakları çalışmayan hastalarımız daha çok kullanıyor. Şişkinlik yapmıyor, bağırsakları çalıştırıyor. Unlu mamullere alerjisi olan insanlar siyez buğdayını daha çok kullanıyor. Hazmı kolay bir içeriği var. Hazmı kolay ve tok tuttuğu için zayıflamak isteyenler yoğun şekilde kullanıyor. Şeker hastalığı olanlar da yoğun şekilde tercih ediyor. Zayıflamak isteyenlere, şeker hastalığı olanlara, pankreas ve çölyak hastaları başta olmak üzere Türkiye'nin her yerindeki müşterilerimize kargoyla ürünlerimizi gönderiyoruz."

İnsanların sosyal medya ve internet sitesi üzerinden kendilerine ulaştığını belirten Çakal, "Günlük ortalama 100 ekmek üretiyorum. Bunun 80'ini kargoyla farklı illere gönderiyoruz. Ekmeğimizin ömrü uzun, 7 gün boyunca bayatlamadan tüketilebiliyor. Bu özelliği dolayısıyla birçok yere gönderebiliyoruz." dedi.

İlçede iki fırının siyez ekmeği yaptığını anlatan Çakal, "Siyez ekmeği taş fırın ve elektrikli fırında yapılabiliyor. Biz çoğu zaman elektrikli fırında yapıyoruz. Siparişe göre üretimimizi artırabiliyoruz. Siyez ekmeği yaklaşık yarım saatte pişiyor. Pişirildikten sonra satışa hazır hale geliyor." diye konuştu.

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