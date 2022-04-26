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TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Taş fırında pişen İslambeyli ekmeği lezzetiyle öne çıkıyor

26.04.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'de köylü kadınlar, İslambeyli ekmeğini evlerinde ekşi maya ve tam buğday unuyla hazırladıktan sonra odun ateşinde pişiriyor - Köyde ekmek üretip satan kadınlardan Aysen Güler: - "Günde ortalama 60 ekmek üretiyorum, siparişlere yetişmekte zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Balkan sınırındaki köylerinde kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve tadını taş fırından alan köy ekmeği lezzetiyle öne çıkıyor.

Yıldız Dağları eteklerindeki Pınarhisar ilçesinin İslambeyli köyünde yaşayan kadınlar, yörede "tok acıktıran" diye anılan köy ekmeğini binbir zahmetle hazırlıyor.

Hemen hemen her evin bahçesinde kil, kiremit ve tuğladan yapılan taş fırınlar bulunan İslambeyli'de kadınlar, hem aile tüketimleri hem de satış yapmak maksadıyla geleneksel ekmek üretimine "anne usulü" devam ediyor.

Her gün üretilen ve köy meydanında satılan ekşi mayalı tam buğday ekmekleri almak için köye civar il ve ilçelerden almak için onlarca kişi geliyor.

Her ev kendi sofrası için üretirken 3 kadın ise ekmek satışından aile bütçesine katkı sağlıyor. Asırlık tarifle mayalanan ve pişen ekmeği üretip satanlardan biri de 49 yaşındaki Aysen Güler. Gün ağarmadan zorlu mesaisine başlayan Güler, unu eleme işleminin ardından su, tuz ve maya katarak hamuru yoğuruyor.

Bu arada şarkı ve türküler seslendiren Güler, hazırladığı hamuru yaklaşık iki saat dinlendiriyor. Daha sonra 900 gramlık bezeler haline getirilen hamur, kabarması için bir saat daha bekletiliyor. Taş fırını yakan Güler, fırında odun ateşine bıraktığı hamurlarını iki saat sonra ekmek olarak çıkarıyor. Güler, günde 60 adet ürettiği ekmeklerini köy meydanında satıyor.

Geleneksek yöntemler üretilen ekmekler, 15 gün boyunca evlerde tüketiliyor.

- "Ekmeğin lezzet sırrı, taş fırında"

Güler, AA muhabirine, ekmeğin lezzet sırrının taş fırında olduğunu söyledi.

Köye 22 yıl önce gelin geldiğini ve ekmek yapmayı merhum kayınvalidesinden öğrendiğini belirten Güler, "İyi ki ekmek yapmasını öğrenmişiz, geçimimizi ekmek yaparak sağlıyoruz." dedi.

Köy ekmeği yapımının zor fakat eğlenceli de olduğunu anlatan Güler, ekmeklerin 5 saatte üretildiğini ifade etti.

Ekmeğin lezzetinin dilden dile dolaştığını, ekmeği almak için kilometrelerce yol kat edenler olduğunu ifade eden Güler,"Ekmeği alanlar hep, 'Abla çok lezzetli olmuş.' diyor. İlgiden çok memnunum. Bizim geçim kaynağımız ekmek. Allah'ıma binlerce şükür olsun bu kapıyı açtı bize. Siparişlere yetişmekte zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Köy ekmeği normal ekmeğe göre çok daha fazla dayanır. Bir ekmeği 20 günde tüketebilirsin. Bazen müşterilerimiz geliyor ama ekmek olmuyor, 'yok' satıyoruz. Ekmeğin lezzet sırrı, taş fırında." diye konuştu.

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