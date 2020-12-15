Türkiye’nin en büyük GES projesi olacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye’nin en büyük güneş enerji sistemi (GES) projesini gerçekleştireceklerini belirterek, “Bu projenin gerçekleşmesi durumunda belediyenin yıllık enerji üretiminden 80 milyon liralık geliri olacak” dedi.

Vizyoner projelerle Samsun’u geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, her alanda yapılan ve yapılacak yatırımların adımlarını kararlı bir şekilde atıyor. Bütün zor olan projelere vaziyet ettiklerini ifade eden Başkan Demir, Türkiye’nin en büyük GES projesini gerçekleştireceklerini açıkladı. ÇED sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Demir, “Projenin büyük bir kısmı hibe kaynaklardan elde edeceğiz. Projenin gerçekleşmesi durumunda Büyükşehir Belediyesi olarak yıllık 80 milyonluk gelirimiz olacak. Bunun dışında bakanlıklarımızla yürüttüğümüz projelerimiz var. Şuana kadar kendi kaynakları dışında en fazla kaynağı Samsun’a kazandıran belediyeyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ihale ettiği 4 proje için ödeyeceği para 1,9 milyar TL” diye konuştu.

Yeni Mahalle, Kıran ve Toybelen projelerine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’daki bütün kentsel dönüşüm projelerini hayata geçireceklerini dile getirdi. Toybelen Sanayi Sitesi ile ilgili olarak esnaflardan 17 Aralık

