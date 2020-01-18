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  4. Türkiye’nin en büyük inovasyon zirvesi öncesi Trakya Üniversitesine önemli davet

Türkiye’nin en büyük inovasyon zirvesi öncesi Trakya Üniversitesine önemli davet

EDİRNE HABERLERİ  | 18.01.2020 13:15 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Nisan ayında gerçekleşeceği “Türkiye İnovasyon Haftası” etkinliği öncesinde, Türkiye’nin önde gelen 28 üniversitesinin rektörü, rektör yardımcıları ve üniversiteler bünyesinde yer alan teknopark genel müdürleri ile bir araya geldi.T.C.

Türkiye’nin en büyük inovasyon zirvesi öncesi Trakya Üniversitesine önemli davet

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Nisan ayında gerçekleşeceği “Türkiye İnovasyon Haftası” etkinliği öncesinde, Türkiye’nin önde gelen 28 üniversitesinin rektörü, rektör yardımcıları ve üniversiteler bünyesinde yer alan teknopark genel müdürleri ile bir araya geldi.
T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenecek Türkiye İnovasyon haftası öncesi, Four Seasons Hotel’de bir araya gelen rektörler, teknopark ve teknoloji transfer ofisi müdürleri, etkinliğin stratejik partnerleri, TİM Danışmanları ile İnovasyon Komitesinin temsilcileri, ülkemizde inovasyon ve geleceğini konuştu.
Türkiye’deki inovasyon ekosisteminin en büyük buluşması öncesinde düzenlenen toplantıya; Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Koç Üniversitesi gibi üniversitelerin temsilcileri ile birlikte Trakya Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Trakya Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir de katıldı.
Yüksek katma değerli ihracat artışı ile küresel ticaret payımızı büyütmek adına alanında uzman kişilerin katkıları eşliğinde gerçekleşen etkinlikte, tüm katılımcılar ve paydaşlarla birlikte Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir, Türkiye İnovasyon Haftası’nı geliştirmeye ve zenginleştirmeye yönelik düşünce ve projeleri hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin inovasyon envanterini geliştirmeye ve geleceğe dönük katkılarda bulunmaya yönelik adımların da masaya yatırıldığı görüşmelerde, üniversite rektörleri ve teknopark genel müdürlerinin görüşleri alındı. Toplantıda ayrıca, 2020 Türkiye İnovasyon Haftası’na yön verecek fikirlerle yol haritası da konuşulan konular arasında yer aldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye İnovasyon Haftası’nı planlarken akademik camianın da fikirlerine başvurmak istediklerini söyleyerek, “İnovasyon Haftası’nı oluştururken akademisyenlerimizin fikirlerini almaya, işin mutfağında olan teknoparklarımızın ve teknokentlerimizin tecrübelerinden yararlanmaya özellikle önem veriyoruz ve doğal paydaşlarımız olarak görüyoruz. Üniversitelerimiz bünyesinde bulunan teknoparklar, teknokentler, teknoloji transfer ofisleri, kuluçka merkezleri, araştırma merkezleri, inovasyon ve girişimcilik merkezleri ve bünyelerindeki firma temsilcilerinin aktif katılımları bizler için kıymetli. Etkinliğimizin başarıya ulaşması için sunacakları katkılar bizim için büyük önem taşıyor. Tüm paydaşlarımızdan, kendilerine ayrılacak alanlarda başarılı, yenilikçi, iddialı projelerin sergilenmesi için özel bir çaba bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Hedeflerinin ihracat hacmini katma değer ve teknolojik yoğunluk bakımından artırarak daha nitelikli hale getirmek olduğunu belirten Gülle, “İhracatımızın hacim artışı kadar, katma değer ve kalite olarak da artması, kilogram değerini yükseltirken, fiyat rekabetinin de ötesine geçmemize olanak sunuyor. Artık geleneksel hale getirdiğimiz ve ülkemizin en kapsamlı uluslararası etkinliği haline gelen İnovasyon Haftamız bu yüzden önemli” dedi.

Türkiye’nin en büyük inovasyon zirvesi öncesi Trakya Üniversitesine önemli davet

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