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Türkiye'nin en büyük işletmesinde hububat tohumları toprakla buluştu

29.11.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da, TİGEM'e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yaklaşık 640 bin dekar arazide 300 işçi ile vardiyalı olarak ekimler sürüyor - Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Osman Topçu: - "Ekim çalışmalarımız tamamlandığında yaklaşık 542 bin dekar alanda buğday, 7 bin 673 dekarda arpa, 5 bin 382 dekarda yem bitkisi, 74 bin 149 dekarda kırmızı mercimek ve 11 bin 695 dekar fiğ toprakla buluşmuş olacak"

MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yaklaşık 640 bin dekarlık alanda hububat tohumları toprakla buluşturuluyor.

Yaklaşık 1 milyon 663 bin 244 dekar arazide tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında Türkiye'nin en büyüğü olan işletmede, hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra arpa, buğday, mercimek, mısır, Antep fıstığı, ayçiçeği, fiğ ve yulaf gibi birçok ürün de yetiştiriliyor.

"Hububat deposu" olarak bilinen dev işletmede yaklaşık 640 bin dekarlık alanda işletme tarafından özenle üretilen hububat tohumlarının son teknoloji makinelerle hummalı bir çalışmanın ardından ekimi gerçekleştiriliyor.

- Hasat ve ekim bir arada yapılıyor

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Osman Topçu, AA muhabirine, dünyanın en büyükleri arasında yer alan işletmelerinde bir yandan ikinci ürün olan mısır hasadı sürerken aynı zamanda hububat tohumlarının da toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Güzlük ekim çalışmalarını aralık ayının ortasında tamamlamayı planladıklarını belirten Topçu, şöyle konuştu:

"Ekimlerimizi 300 işçi ve yeni teknoloji 32 mibzerle vardiyalı olarak sürdürüyoruz. Ekim çalışmalarımız tamamlandığında yaklaşık 542 bin dekar alanda buğday, 7 bin 673 dekarda arpa, 5 bin 382 dekarda yem bitkisi, 74 bin 149 dekarda kırmızı mercimek ve 11 bin 695 dekar fiğ toprakla buluşmuş olacak. Kullandığımız tohumlarımız kendi selektörlerimizle ilaçladığımız tohumlarımız, bunların bir kısmını da çiftçilerin kullanımına sunuyoruz."

Topçu, tüm çiftçilerle bereketli bir sezon geçirilmesi temennisinde bulundu.

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