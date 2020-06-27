YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi Bigadiç’te

Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi Bigadiç’te

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.06.2020 15:36 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde, Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi yapılıyor.

Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi Bigadiç’te

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde, Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi yapılıyor. Simav Çayı kenarındaki bin 71 dekar alanda yapımı devam eden Millet Bahçesi’nin kısa süre sonra hizmete gireceğini anlatan Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiç’in yanı sıra il merkezi ve diğer ilçelerinde buradan yararlanacaklarını söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle yapımı devam eden Bigadiç Millet Bahçesi’ni Karayolları Bursa 14.Bölge Müdürü Ömer Güzel’e gezdiren Başkan Avcu, projede yöresel mimarideki taş evler, doğal göletler, ceviz ve meyve bahçeleri, yürüyüş parkurları ve spor alanlarının bulunduğunu anlattı. Türkiye’ye örnek bir proje olduğunu anlatan Avcu, projeyi halkın görüş ve önerileri doğrultusunda hazırladıklarını söyledi.
Proje tamamlandığında sadece Balıkesir değil çevre illerden de ziyaretçi ağırlayacaklarını söyleyen Avcu “Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte; yöresel taş evler, göletler, paramotor uçuş pisti, meyve bahçeleri ve yürüyüş alanlarıyla örnek bir Millet Bahçesi yapıyoruz.” dedi.
Karayolları bursa 14.Bölge Müdürü Ömer Güzel de, projeyi çok beğendiğini anlatırken, Başkan İsmail Avcu’yu tebrik etti

Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi Bigadiç’te

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
03:41
Sabah
05:36
Öğle
13:17
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:33

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Cumartesi

Bahçelievler Aynur Eczanesi
Merkez
Çardaklı Eczanesi
Merkez
Kıral Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Tayanç Eczanesi
Ayvalik
Onur Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.