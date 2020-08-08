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Türkiye’nin En Büyük Onkoloji Hastanesi 3 yılda tamamlandı

MALATYA HABERLERİ  | 08.08.2020 10:44 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde faaliyetlerine başlayan Onkoloji Hastanesi 3 yılda tamamlandı.Türkiye’nin En Büyük Onkoloji Hastanesi olduğu belirtilen ve ilk olarak Medikal Onkoloji Servisi’nin hizmete girdiği Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi’nde diğer polikliniklerin de kısa sürede hizmete gireceği ifade edildi.Onkoloji Hastanesi’nin yapımına 2017 yılında başlandı ve 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Türkiye’nin En Büyük Onkoloji Hastanesi 3 yılda tamamlandı

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde faaliyetlerine başlayan Onkoloji Hastanesi 3 yılda tamamlandı.
Türkiye’nin En Büyük Onkoloji Hastanesi olduğu belirtilen ve ilk olarak Medikal Onkoloji Servisi’nin hizmete girdiği Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi’nde diğer polikliniklerin de kısa sürede hizmete gireceği ifade edildi.
Onkoloji Hastanesi’nin yapımına 2017 yılında başlandı ve 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. 217 yatak kapasiteli, 31 bin 590 metrekare kapalı alana sahip Onkoloji Hastanesi 6 katlı olarak inşa edildi. Onkoloji Hastanesi’nde 176 onkoloji ve hematoloji yatak odası, 84 yataklı ayaktan kemoterapi, 20 kök hücre ve kemik iliği tedavi odası, 16 poliklinik, 16 yoğun bakım odası ve 5 radyoaktif iyotlu tedavi odası yer alıyor.

Türkiye’nin En Büyük Onkoloji Hastanesi 3 yılda tamamlandı

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