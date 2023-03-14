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Türkiye’nin en büyük tatlı su gölünde balık av yasağı başlıyor

14.03.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Türkiye’nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü’nde 3 ay sürecek balık av yasağı 15 Mart’ta başlayacak

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölünde balık av yasağı başlıyor

Beyşehir Gölü’nden geçimini balıkçılık yaparak sağlayan tatlı su balığı avcıları 15 Mart’ta başlayacak ve 15 Haziran 2023 tarihinde sona erecek olan balık av yasağı nedeniyle açıklara serdiği ağları toplayarak kıyıdaki limanlarına getirmeye başladı. Balıkçıların büyük bölümünün av mesaisine verecekleri ara sebebiyle topladıkları ağları kıyıdaki teknelerinde çuvallayıp diğer av malzemeleri ile birlikte evlerine götürüyor.

Balıkçı Selçuk Gülmez, av yasağının başlayacak olması nedeniyle kendileri için 3 ay sürecek bir tatil dönemi başlayacağını belirterek, “Gölden ağlarımızı topladık ve kıyıda şu anda çuvallayıp evlerimize götürmeye hazırlanıyoruz. 3 ay süresince balık avına çıkamayacağız” ifadelerine yer verdi.

“AV YASAĞI HER YIL AYNI DÖNEMDE UYGULANIYOR”

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ise, Beyşehir Gölü’ndeki su ürünlerinin korunması amacıyla 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa ilişkin yönetmeliğin 16. maddesi gereğince 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında gölde avcılığın yasaklandığını belirterek, bununla ilgili aldıkları kararı kamuoyu ile de paylaşmak istediklerini belirtti. Yasağın başlaması sebebiyle mahallinde bulunan tüm balıkçı teknelerinin kendi liman bölgelerinde toplu olarak karaya çekileceğini aktaran Özver, “Av yasağı dönemi boyunca ticari balıkçıların göle çıkmalarına ve gölde tekne bulundurmalarına izin verilmeyecektir. Beyşehir Gölü’nü kiralayan Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi, bölgeler, mevsimler, zamanlar, su ürünleri cinsleri, çeşitleri, ağırlık, boy ve av araçları yasaklarına uymayan üyelerine ana sözleşme hükümlerini uygulayacaktır. Yasak süresi içerisinde teknelerde, göl kenarında ve adalarda ağ vs. gibi her türlü istihsal malzemesi bulundurulması yasak olup, bulunduğu takdirde görevlilerce el konularak yasal işlemler yapılacaktır. Balık satış yerleri ve fabrikalar yasağın başlamasından itibaren 24 saat içerisinde ellerinde bulunan balık miktarının stok tespiti için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verecektir. Tespiti yapılan su ürünlerinin İlçe Müdürlüğümüzden izin, nakil veya menşei belgesi alınmadan nakli ve satışı yapılmayacaktır" dedi.

"OLTA AVCILIĞI DA YASAK”

Su ürünlerinin hızla artan nüfus için hem büyük bir besin kaynağı hem de insanların dengeli beslenmesinde önemli bir gıda olduğunun altını çizen Özver, "Balıkçılık dünyada, ülkemizde ve ilçemizde her geçen gün daha da önem kazanan bir iş sahası olmaktadır. Balıkçılığımızın geleceği büyük ölçüde yasaklara uymaktan geçmektedir. Beyşehir Gölünde sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin yapılabilmesi ve balık popülasyonunun korunması için alınan tedbirlere uyulması vatandaşlarımızdan rica olunur" ifadelerine yer verdi.
3 aylık yasak dönemde Beyşehir Gölü’nde ticari avcılık gibi olta avcılığının da yasak çerçevesinde olduğu hatırlatan Özver, “Olta avcılığı da yasak süresince yasak olarak devam ediyor. Sadece 1 Mayıs’tan itibaren olta ile sudak avcılığı başlayabilecektir. Bunun haricinde diğer türlerde bu tarihler arasında olta ile de olsa avı yasak çerçevesindedir. 3 aylık yasak süresince haftanın 7 günü 24 saat esasına göre denetimlerimiz yine kesintisiz devam edecektir. Bu konuda taviz vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızdan duyarlı olup bizlere bu hususlarda yardımcı olmalarını rica ediyoruz” diye konuştu.

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