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  4. Türkiye’nin en büyük üçüncü açık alan okçuluk sahası Fatsa’da

Türkiye’nin en büyük üçüncü açık alan okçuluk sahası Fatsa’da

ORDU HABERLERİ  | 20.01.2020 14:07 | Son Güncelleme

Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, Türkiye’nin en büyük üçüncü açık alan okçuluk sahasını Fatsa’ya kazandırdıklarını söyledi.Halil Bekyürek yaptığı açıklamada, “Okçuluk İl Temsilcisi olarak okçuluk sporunda Fatsa’nın iyi bir noktada olduğunu söyleyebilirim.

Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, Türkiye’nin en büyük üçüncü açık alan okçuluk sahasını Fatsa’ya kazandırdıklarını söyledi.
Halil Bekyürek yaptığı açıklamada, “Okçuluk İl Temsilcisi olarak okçuluk sporunda Fatsa’nın iyi bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Zaten Okçuluk Federasyon Başkanı Fatsalı. Federasyon başkanımızın, belediyemizin, il müdürümüzün ve tabi sayın kaymakamımızın desteğiyle Türkiye’nin en büyük üçüncü açık alan okçuluk sahasını Fatsa’ya kazandırdık. Tesisimizde genişletme çalışmaları vardı ama artık müsabakalar yapılabilecek durumda. Milli sporcularımız çalışmalarına devam ediyorlar. Okullarımızda da spora yönlendirme çalışmaları devam ediyor. Antrenörlerimiz gerçekten elit sporcular yetiştiriyor. Mutlu Çarşamba projesiyle özel çocuklarımıza çarşamba günleri etkinlikler yaptırıyoruz. Tesislerimiz her zaman halkımıza açık.75. Yıl Spor Salonumuzun doğal gaz çalışmaları bitti. Gerçekten çok büyük bir yatırımla tesisimiz yeni sezona hazır. Yine Fatsa Ek Sahayla ilgili projelerimizde de ihale aşamasına geldik. Yapacağımız değişiklerden bahsetmem gerekirse, ışıklandırma yenilenmesi, zemin değiştirilmesi ve kulüplerimize soyunma odaları yapıyoruz. Bu çalışmalarda gerçekten il müdürümüzün çok büyük katkıları oldu. İlçe stadımız da da arkadaşlarımız özveri ile çalışmaya devam ediyor. Yeni sezona kadar tadilat çalışmalarını bitirdik. Bölgemizdeki 7 ilçenin okul sporları müsabakalarına biz ev sahipliği yapıyoruz. Yaklaşık 5 ay sürecek bir müsabaka maratonuna gireceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlediği Anadolu Yıldızları liginde birçok dalda Fatsamızı temsil edeceğiz. 29 tane faal spor kulübümüz var. Bu kulüplerimize yeni tesisimizle birlikte daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bizim amacımız sporu tabana yayarak herkesin bir spor dalıyla uğraşmasını sağlamak. Buradan çıkan iyi sporcuları elit sporcu kategorisine kazandırmaktır” dedi.

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Golkoy
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