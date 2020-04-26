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Türkiye’nin en büyük yaşlı, engelli ve alzheimer merkezi gün sayıyor

BURSA HABERLERİ  | 26.04.2020 13:01 | Son Güncelleme

Bursa’da yaşlılar, alzheimer hastaları ve engelli vatandaşlar ile ailelerinin hayatına değer katacak olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi gün sayıyor.Salgınla mücadele ederken, şehrin kalbinde büyük bir değişim ve ihtiyacı karşılayacak, Bursa’nın üç büyük yeşil alanının başlangıç noktası olacak olan Osmangazi Meydanı’nın yanı sıra yine Türkiye’de yine ilk olacak olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde geri sayım başladı.Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar, yaşlılar, alzheimer hastaları ve engelli vatandaşlar ile ailelerinin hayatına değer katacak olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Bursa’da yaşlılar, alzheimer hastaları ve engelli vatandaşlar ile ailelerinin hayatına değer katacak olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi gün sayıyor.
Salgınla mücadele ederken, şehrin kalbinde büyük bir değişim ve ihtiyacı karşılayacak, Bursa’nın üç büyük yeşil alanının başlangıç noktası olacak olan Osmangazi Meydanı’nın yanı sıra yine Türkiye’de yine ilk olacak olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde geri sayım başladı.Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar, yaşlılar, alzheimer hastaları ve engelli vatandaşlar ile ailelerinin hayatına değer katacak olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu. 14 bin 162 metrekare kapalı alanda kurulacak olan 200 yataklı huzurevi, 150 alzheimer hastası ile 150 engelliye destek ünitesi ve günlük bakım hizmeti verecek. Merkezde hobi bahçeleri, atölyeleri, spor ve müzik salonları ile ailelerin keyifli zaman geçirip dinlenebileceği sosyal alanlar bulunuyor.
“Her alanda mücadele ediyoruz”
Korona salgını ile mücadelelerin her alanda en üst seviyede sürdüğüne dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, değişim ve gelişimi başlatan vizyon projelerin aksamadan devam ettiğini açıkladı. Başkan Mustafa Dündar, ‘Vatandaşlarımıza evde kal derken bizler hem salgınla mücadele ediyoruz. Hem de başımızdaki belayı atlattığımızda, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini, sosyal yaşamlarını ve ilçenin ekonomik değerini yükseltecek projelerimiz hızla tamamlıyoruz’ şeklinde konuştu.

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