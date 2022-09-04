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Türkiye'nin en doğusunda gün batımı

04.09.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en doğusunda gün batımı

Türkiye'nin en doğusundaki Iğdır'da gün batımı kameralara yansıdı.

Yurdun Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırında bulunan Iğdır, güneşin ilk doğduğu ve ilk battığı il konumunda yer alıyor.

Kentte özellikle akşam saatlerinde güneşin Aras Dağları'nın arkasından kayboluşu güzel görüntüler oluşturuyor.

Öte yandan, Türkiye'de doğa sporları açısından büyük önem taşıyan Tekelti Dağı'nda gün batımı da AA ekibince görüntülendi.

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Iğdır gün batımı manzara

Iğdır Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazar

İmsak
04:00
Sabah
05:27
Öğle
12:08
İkindi
15:46
Akşam
18:39
Yatsı
20:01
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

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